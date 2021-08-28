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看好優質網路媒體前景 德媒體巨擘10億收購Politico

中央社╱柏林28日電
總部位於柏林的斯普林格（Axel Springer）集團。(路透)
總部位於柏林的斯普林格（Axel Springer）集團。(路透)

德國媒體巨擘斯普林格（Axel Springer）看好優質網路媒體的前景，收購在美國有影響力的政治新聞媒體Politico，斯普林格執行長樂觀認為，隨著讀者的付費意願提高，記者的黃金年代才正要到來。

總部位於柏林的斯普林格集團，26日宣布併購美國網路媒體Politico，轟動歐美新聞界。

斯普林格是德國知名的傳媒集團，活躍於歐美40多國，擁有德國「世界報」（Die Welt）、「畫報」（Das Bild）、美國「財經內幕」（Business Insider）等重要媒體。近年斯普林格從傳統報業轉型為數位出版集團，去年營收29億歐元，數位內容就占了7成多。

2007年創辦的Politico以報導華府政壇內幕聞名。2014年，Politico與斯普林格合資在布魯塞爾創辦的Politico Europe，擅長報導歐洲聯盟（EU）動態，目標讀者同樣以政壇菁英為主，讀者需付費才能閱讀深度內容。斯普林格收購後，將擁有Politico和Politico Europe的全部股份。

斯普林格執行長杜普夫納（Mathias Döpfner）接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，近來數位媒體的經營基礎明顯改善，歐洲修法保障數位內容的智慧財產權，美國的網路平台也開始了解使用媒體內容不能不付費，更重要的是讀者對優質新聞的付費意願提高，讓他對網路時代的媒體前景感到樂觀。

Politico經常有獨家新聞，在華府政治圈是人人必讀的媒體。杜普夫納說，Politico成立時就以成為美國政治新聞最重要來源和放在華府最重要的10張書桌上為目標；現在Politico有400名記者，在社會撕裂和民粹當道的今天，Politico的成功更凸顯媒體獨立編採的重要性。

外界傳言斯普林格花了10億美元收購Politico，杜普夫納不願證實，不過他說Politico「很賺錢」，每年獲利達30%。斯普林格買下Politico後，計劃增加新的內容、擴大新聞電子報（Newsletter）業務、並準備帶領Politico走向國際。

各國傳統媒體在數位轉型的過程中經常陷入困境，問到媒體業的未來時，杜普夫納說，10年後一些紙本媒體將消失，大規模的整併也不可避免，但將誕生許多新的數位品牌，內容從大眾娛樂到高品質的調查和知識性報導都有，「我們正迎來記者的黃金年代」。

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