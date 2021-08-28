美軍全面撤出期限將至 喀布爾機場命運難料

阿富汗喀布爾機場外，美國軍人跟阿富汗小孩擊掌。(美聯社)

阿富汗首都喀布爾機場 的接管營運，對塔利班和西方國家皆至關重要，但隨著美軍將於31日期限撤出，美國 國務院發言人普萊斯認為「期望機場在9月1日正常營運可能不合理」。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，在喀布爾的撤離行動今天逐漸步入尾聲，美國及其盟邦目前重點在於，試圖於未來幾天內撤走在當地的最後部隊。

據報導，自塔利班推翻阿富汗政府以來，美國及其盟邦已在兩周內從當地撤離逾11萬人，有數千人今天仍在喀布爾機場等待班機。

喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）9月1日開始將由阿富汗新主政者塔利班控制，塔利班昨天聲稱已進駐機場軍用部分特定區域。

普萊斯（Ned Price）昨天表示：「我們會在8月31 日前離開。我們將在那一天交付，我們基本上將把機場還給阿富汗人。」普萊斯此言消除了外界對機場落入國際之手可能性的臆測。

普萊斯說：「營運機場並非一件簡單的事。我認為，期望機場在9月1日正常運作可能是不合理的。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）25日提及喀布爾機場可能會暫時關閉，並稱區域國家一直「非常積極努力」尋求能否助機場保持開放，並希望「若機場關閉一段時間，或許在必要時能讓它重啟」。

布林肯堅稱，機場命運對塔利班而言事關重大，他們不想如1996年至2001年期間那樣再次領導一個受蔑視的政權，並且非常希望人道救援迅速進入阿富汗。

美國總統拜登設定的撤軍期限為8月31日，對於希望繼續撤僑行動的西方國家而言，機場接管問題也茲事體大。

截至目前，北大西洋公組織（NATO）在喀布爾機場扮演關鍵角色，北約文職人員負責空中交通控管、燃料供應和通訊，來自土耳其、美國、英國和亞塞拜然的軍事特遣隊負責維安。

外界長期認為，隨著國際聯軍全面撤離期限將至，同為穆斯林國家的北約盟國土耳其，或許會扛起繼續保護機場周邊安全的責任。

但塔利班在掌權後一再重申，8月31日限期過後將不允許外國軍隊出現在阿富汗，土耳其也已展開撤軍行動。

不過，外交方面的談判仍在繼續，土耳其官員與塔利班昨天在喀布爾舉行第一次會談後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，塔利班現在希望監督機場安全，並且提出讓土國幫助營運機場。

對此，安卡拉尚未做作出最後決定，艾爾段表示，26日在喀布爾機場大門發生的自殺炸彈攻擊，顯示這場任務的複雜程度。

此外，喀布爾機場的未來還牽涉卡達以及私人營運商等，誰能掌控機場仍是個敏感議題，除了維安問題外，機場狀況也不佳。美國官員還說，除了美軍，世界上很少有機構能夠日復一日地監管它。