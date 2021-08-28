苦等五日搭不上離開的飛機 阿富汗民眾感覺被拋棄

許多阿富汗人心急如焚想離開，在喀布爾機場一個入口舉著文件向美國軍人揮舞。(美聯社)

女教師塔布里克在阿富汗喀布爾 機場外苦候5天5夜以待搭機出境，期間她備感羞辱，一氣之下決定放棄出走計畫，回到老家準備迎接民兵組織神學士 執政下的新生活。

路透社報導，與塔布里克（Shirin Tabriq）相同，助產士達塔吉（Shagufta Dastagir）也企圖出走不成。她說，對於西方國家協助阿富汗的承諾失去了信心，只好打道回府。

對於在神學士（Taliban）重掌政權後有意離境的許多阿富汗人民而言，這兩位女性的遭遇反映出赤裸裸的現實。雖然有許多人已成功出境，但遠不及希望落空的人數。

塔布里克是阿富汗前政府某位官員的側室，她的丈夫已在今年2月出逃巴基斯坦。塔布里克認為，自從神學士15日攻下喀布爾（Kabul）以來，美國並未盡力撤離阿富汗民眾，令她感到非常憤怒。

現年43歲的塔布里克與丈夫的元配和元配的3名子女已生活在環境髒亂與提心吊膽的氛圍將近一周，她說，「我寧願在新政權統治下度日，也不願被外國人當作垃圾對待。美國人羞辱了每一個阿富汗人，我出身高貴…卻露宿街頭5晚，自覺有如向毫不尊重女性和兒童的那些人乞求」。

自從神學士奪回政權以來，一再向阿富汗人與西方國家保證，他們會尊重人權，不會肆意報復，但是許多關於神學士成員凌虐及威嚇的報導浮上檯面，動搖了人們的信心。

塔布里克說，她早已備妥前往巴基斯坦所須的一切文件，但對於試圖離開喀布爾的外國人與阿富汗人來說，似乎有雙重標準。

她說：「沒有人會阻擋任何一名外國人出境…我備齊所有出境的合法證件，為什麼美國人要阻擋我離境？」

對於8月底前離開阿富汗已不抱希望的塔布里克，只好決定留下。她說：「我已決定…搬回我的故鄉法雅布省（Faryab）。」這是位於阿富汗北部的省分。

塔布里克表示：「我想我們在那兒的生活會比較好，我們有一些耕地，種了一些小麥和水果，那兒還有口井，足以自給自足…美國人可以全部走光，我希望在阿富汗再也不要看到他們。」

達塔吉則是來自阿富汗北部馬薩里沙利夫（Mazar-I-Sharif），是名訓練有素的助產士，英語和德語流利，她曾為某個德國非政府組織工作。

她說，早在去年德國大使館官員便向20多名阿富汗雇員保證，若局勢惡化，他們將被送往德國安置。

隨後爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這個非政府組織在當地的辦公室關閉，但當時因達塔吉繼續從事一些專案計畫，而能繼續支領這個非政府組織的薪水。

自從7月23日以來，她說，打了數十通電話，寄發了數十封電郵給德國大使館與雇用她的非政府組織，希望對方說明對她的安排。

但都石沈大海，於是達塔吉的父親與表哥開車載著她從馬薩里沙利夫趕往喀布爾，盼能搭上飛離阿富汗的航機。

這趟路途驚險萬分，幾乎每隔幾英里就遭遇神學士的檢查哨，攔下他們的車，而且整個阿富汗北部的安全局勢可說是瞬息萬變。

她說：「他們（神學士）攔下我們，而我們告訴他們，我們要去喀布爾探訪親戚，若干神學士成員甚至嘲笑我們，還說我們離開家有夠笨。」

猶如塔布里克，達塔吉最終抵達亂成一團的喀布爾機場外圍，她在那裡度過了4天3夜。

喀布爾機場遭遇自殺炸彈攻擊前一天，她告訴路透社：「我就快回去馬薩里沙利夫了，我此刻沒有怒氣，因為我累了。我向來欽佩德國人…但如今我看到了這些外國強權冷漠的一面。」

德國在26日結束撤離行動，德軍是派駐阿富汗以對抗神學士的北約（NATO）聯軍要角，現已撤離5347人，包括4100名以上阿富汗人。

不過德國先前說，已確定有1萬人必須撤離，其中包括阿富汗當地雇員、記者與維權人士。

達塔吉表示：「經歷在機場的種種絕望後，我覺得我們被拋棄了，而真主阿拉知道，阿富汗百姓沒有對不起任何國家。」