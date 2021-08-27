阿富汗醫療物資恐短缺 世衛擬另建運送管道

世界衛生組織官員今天表示，阿富汗 首都喀布爾機場 附近發生爆炸加劇情勢動盪，醫療物資將面臨短缺，由於喀布爾機場無法營運，考慮在北部馬薩里沙利夫機場建立運送管道。

世界衛生組織（WHO）區域緊急事務主任布瑞南（Richard Brennan）今天在日內瓦記者會上表示，阿富汗在遭逢乾旱以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響下，原本數百萬人民已陷於脆弱處境，加上軍事衝突造成大量人民流離失所，昨天發生的爆炸案更加劇動盪。

布瑞南指出，阿富汗的醫療物資即將面臨短缺，世衛組織正在研究如何運送物資前往阿富汗。

他說明，喀布爾機場正在進行大規模人員撤離，無法營運，世衛考慮另在阿富汗北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-I-Sharif）機場建立運送管道，首要補給治療創傷、營養不良和慢性疾病的醫療物資。

阿富汗當前流失大量的衛生工作人員，加上美國即將在31日自喀布爾機場撤軍，預料之後阿富汗將出現巨大的人道主義需求。

世衛呼籲國際合作，讓維持數百萬阿富汗人生命的基本衛生服務及醫療用品絕不中斷。