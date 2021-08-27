BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

英國 廣播公司電台女主持人蕭奧接種首劑AZ疫苗 後，因腦出血死亡，驗屍官證實她死於極罕見疫苗併發症 ；英國研究指出，接種COVID-19疫苗併發罕見血栓的風險遠低於染疫後風險。

英國廣播公司紐卡索電台（BBC Radio Newcastle）女主持人蕭奧（Lisa Shaw）4月29日接種第一劑阿斯特捷利康疫苗（AZ疫苗）後，5月13日因嚴重頭痛送醫，檢驗結果顯示腦部發生血栓，數日後蕭奧頭痛症狀加劇且說話有困難，掃描顯示腦部出血，為減緩她的頭部內壓力，醫生將部分頭骨切除，最終仍無力回天，蕭奧於5月21日病逝。

紐卡索驗屍官狄爾克斯（Karen Dilks）證實，蕭奧死於非常罕見的「疫苗引起之血栓性血小板低下症」（vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia），這種病症會導致大腦腫脹和出血。

神經病理學家波維科斯基 （Tuomo Polvikoski）在蕭奧死後對她進行檢查，他表示，鑑於蕭奧身體健康且沒有任何醫療問題，她死於血栓和腦出血「令人驚訝」。

全英國在施打2480萬第一劑和2390萬第二劑AZ疫苗後，通報417例血栓個案、72人死亡。

疫苗施打後出現罕見血栓疑慮，促使一些國家停用或限制施打AZ疫苗，英國目前則建議40歲以下健康民眾接種其他品牌疫苗。

英國醫學期刊（British Medical Journal, BMJ）發表的一項研究，檢視去年12月至今年4月間英格蘭境內接種疫苗的將近3000萬人資料。

研究認為，接種第一劑AZ和輝瑞（Pfizer）疫苗不久後，發生可能導致住院或死亡的血栓風險，僅非常微小增加，但感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，大多數情況下風險會「顯著升高且為期更長久」。

研究指出，每1000萬名接種AZ疫苗者，科學家估計會增加66起靜脈栓塞（venous thromboembolism, VTE）案例，但在1000萬名感染COVID-19患者中，則會有1萬2614例。

研究報告第一作者、英國牛津大學（University of Oxford）臨床流行病學教授希皮斯利-柯克斯（Julia Hippisley-Cox）告訴BBC第4電台（BBC Radio 4 ），蕭奧的死「令人非常遺憾」，但「那些是極罕見案例，這些疫苗對絕大多數人而言絕對沒問題」。