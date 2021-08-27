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德軍結束阿富汗任務 撤離逾5000人

中央社柏林27日專電
德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，德軍最後一架飛機已離開阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場，過去11天共運送5347人出境，包括500名德國公民和4000多名阿富汗人。美聯社
德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，德軍最後一架飛機已離開阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場，過去11天共運送5347人出境，包括500名德國公民和4000多名阿富汗人。美聯社

德軍今天結束戰後規模最大的撤離任務，一共從阿富汗撤出逾5000人，德國政府承諾將繼續援救無法離境的阿富汗人。

德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，德軍最後一架飛機已離開阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場，過去11天共運送5347人出境，包括500名德國公民和4000多名阿富汗人。

康坎鮑爾還特地飛到烏茲別克首都塔什干（Tashkent），預計今晚陪同執行任務的軍人返國。中亞大城塔什干是德軍指揮阿富汗任務的樞紐。

這是德國戰後規模最大的撤離任務，共有600人參與，德國國防部強調「撤離任務高度危險，聯邦國防軍在最困難的條件下，盡可能將更多人送到安全的地方」。

不過，仍有約300名德國公民，以及曾為德國工作、與德國非政府組織合作的阿富汗人和多位人權工作者尚未出境。軍事撤離行動結束後，仍將繼續協助他們出境，以免他們遭新統治者神學士（Taliban，另譯塔利班）的報復。

德國外長馬斯（Heiko Maas）表示，德國對無法離境的人有責任，將與包括神學士在內的不同夥伴談判，確保喀布爾機場維持運作，援救行動持續到所有人都安全。

德國 阿富汗 喀布爾

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