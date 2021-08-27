髮夾彎鼓勵長灘島蓋賭場 杜特蒂：政府沒錢了

疫情延燒下，馬尼拉當局財政吃緊。菲律賓總統杜特蒂立場大轉彎，26日宣布將鼓勵在旅遊勝地長灘島蓋賭場。圖為疫情前長灘島景象。中央社

疫情 延燒下，馬尼拉當局財政吃緊，菲律賓總統杜特蒂 也立場大轉彎，宣布將鼓勵在旅遊勝地長灘島蓋賭場。他昨晚表示：「沒錯，我沒信守諾言。但我需要錢來維持政府運作。」

澳門「銀河娛樂集團」於2018年3月宣布將與菲律賓「休閒度假世界公司」（LRWC）合作，投資5億美元在長灘島（Boracay）建造包括賭場在內的生態度假村。但杜特蒂（Rodrigo Duterte）當年4月反對在長灘島蓋新賭場後，計畫被迫喊停。

杜特蒂對長灘島建造賭場立場轉變後，銀河娛樂集團這項計畫可能有機會付諸實現。

另一方面，菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）總裁杜明戈（Andrea Domingo）今天宣布，由於杜特蒂已解除禁令，菲國將開始接受新賭場運營商的申請作業。

杜特蒂昨晚發表電視談話時說：「我們現在沒錢了。我們可以從哪邊得到錢，我都會接受。如果來源是賭博，就這樣吧。…如果我沒信守諾言，沒錯，我沒信守諾言。但我需要錢來維持政府運作，因為我需要花很多錢。」

他表示：「如果你說：『杜特蒂你以前說不喜歡賭博，但為什麼現在鼓勵在長灘島為遊客開設賭場？』請原諒我的前後矛盾。」

杜特蒂政府23日向國會提出2022年中央政府總預算 ，編列規模達5兆240億披索（約1052億美元），以對抗嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，創下菲律賓史上政府最高總預算紀錄。

在此同時，COVID-19疫情去年3月爆發後，馬尼拉當局多次發放紓困救助金給因封城生計無著的弱勢家庭，加上種種抗疫開支，未償債務持續攀升。

截至6月底，馬尼拉當局未償債務達11兆1660億披索，較一年前高出23.3%。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，截至今年底，菲國政府未償債務預計達11兆7300億披索，創史上新高；到了明年底，馬尼拉當局未償債務預計攀升到13兆4200億披索。國債占國內生產毛額（GDP）比例達60.8%，創16年新高。