我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

紐時：CIA在阿富汗仍維持運作 任務重點改變

立陶宛發展對台關係 歐美多國外委會同聲力挺

中央社台北27日電
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。美聯社
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。美聯社

立陶宛將與台灣互設代表處，遭遇來自北京的政治、經濟多重施壓。今天美國、英國、捷克、烏克蘭、荷蘭等多國國會外交委員會主席發表共同聲明，譴責中國干預立陶宛內政，並呼籲各國全面支持立陶宛。

對於各外委會主席強力支持立陶宛與台灣發展互惠實質關係，駐拉脫維亞代表黃鈞耀表示由衷感謝。台灣對立陶宛事務目前由駐拉脫維亞代表處兼轄。

連署發表共同聲明的包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、美國、英國、歐洲議會、捷克、烏克蘭、瑞典、荷蘭、愛爾蘭、法國、德國等議會外委會主席。

聲明中「強烈譴責」中華人民共和國對立陶宛的政治、外交及經濟施壓，並指出「干涉歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）成員國的內政，是不受歡迎且不適當的」。

聲明提到，立陶宛決定退出中國與中東歐國家的17+1機制並發展與台灣的經濟和文化關係，「與其他國家所作自主決定相似」。聲明強調，我們「堅定與立陶宛同在」，也欣見立陶宛期望在與歐洲及跨大西洋盟友協調一致的情況下，與中國進行雙邊合作。

各外委會主席歡迎立陶宛持續與台灣發展經濟關係，並敦促立陶宛抗拒中國的侵略性作為，維持既有對台政策。

他們呼籲各自國家的政府、歐盟及其他盟友在立陶宛推行同時符合國內民眾及更廣大國際社群利益的政策時，給予立陶宛全面支持。

立陶宛5月宣布正式退出17+1機制，稱此機制意在分化歐洲，並呼籲27個歐盟國家團結一致，透過27+1機制與中國互動。

中國10日以立陶宛允許台灣在該國首都維爾紐斯（Vilnius）設立「台灣」代表處為由，宣布召回大使。除了政治制裁，立陶宛近日也面臨中國經濟手段施壓，包括個別企業接獲中方通知輸往立陶宛鐵路貨運恐遭斷運、貨品輸中資格突遭撤銷等。

不過，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等重要盟友近日皆陸續對立陶宛與台灣發展關係表達支持。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在與美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）通話後，23日曾推文表示，立陶宛是「對西方的試驗」；立陶宛與美國將加強合作，讓立陶宛的供應鏈更多元化，並打造更廣大的對抗威權聯盟。

立陶宛 台灣 中國

上一則

一年前染疫 義大利前總理貝魯斯柯尼再度住院

下一則

研究：約半數染疫者 出院一年後仍受後遺症所苦

延伸閱讀

經濟制裁? 立陶宛廠商：中國不再買立陶宛奶酪等產品

經濟制裁? 立陶宛廠商：中國不再買立陶宛奶酪等產品
立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援
環時：遭中企抵制 有立陶宛廠商擔憂失中國市場

環時：遭中企抵制 有立陶宛廠商擔憂失中國市場
立陶宛允台灣設代表處 中國突斷鐵路貨運

立陶宛允台灣設代表處 中國突斷鐵路貨運

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
阿富汗陸軍中將沙達特（左）在紐時投書批評甘尼總統的政府貪污腐敗、川普政府跟神學士敲定的協議實質縮減美軍與盟軍的攻擊性戰鬥行動，拜登為美軍縮編設定條件讓一切都開始走下坡。畫面翻攝：Twitter/SayedSamiSadat

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

2021-08-26 07:49
越南總理范明正。(美聯社)

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

2021-08-25 12:50
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
網路上流傳阿富汗民兵組織神學士冷血處決一名警察局長的影片，並形容這是神學士「真面目」。取材自推特影片

神學士露出真面目？警察局長遭矇眼處決 驚悚影片流出

2021-08-20 09:00

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解

南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解
最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面