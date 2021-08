立陶宛發展對台關係 歐美多國外委會同聲力挺

立陶宛 將與台灣 互設代表處,遭遇來自北京的政治、經濟多重施壓。今天美國、英國、捷克、烏克蘭、荷蘭等多國國會外交委員會主席發表共同聲明,譴責中國 干預立陶宛內政,並呼籲各國全面支持立陶宛。

對於各外委會主席強力支持立陶宛與台灣發展互惠實質關係,駐拉脫維亞代表黃鈞耀表示由衷感謝。台灣對立陶宛事務目前由駐拉脫維亞代表處兼轄。

連署發表共同聲明的包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、美國、英國、歐洲議會、捷克、烏克蘭、瑞典、荷蘭、愛爾蘭、法國、德國等議會外委會主席。

聲明中「強烈譴責」中華人民共和國對立陶宛的政治、外交及經濟施壓,並指出「干涉歐洲聯盟(EU)及北大西洋公約組織(NATO)成員國的內政,是不受歡迎且不適當的」。

