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臉書推特違反在地資料儲存法 遭俄羅斯開罰

中央社莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯網路監管當局今天表示，社群網站龍頭臉書（Facebook）、推特（Twitter）和WhatsApp未遵守俄羅斯使用者資料儲存在俄羅斯當地伺服器的規定，分別被處以罰款。

這項開鍘行動就在莫斯科當局對國內網路加緊控制之際，以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）批評西方社群媒體平台違反俄國法律之後。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）表示，莫斯科的塔干斯基區（Tagansky ）法院對臉書的再犯處以1500萬盧布(約202萬美元)罰款，並對於推特的再犯處以1700萬盧布(約229萬美元)罰款。WhatsApp初犯被罰400萬盧布(約5.4萬美元)。

俄羅斯2014年通過一項在地資料儲存法，要求俄羅斯用戶的個人資料必須儲存在俄國在地的伺服器。

推特和臉書去年首犯這條規定而受罰，谷歌（Google）則是上個月首次遭罰。

Roskomnadzor今天表示，部分公司已開始遵守這條規定，其中包括蘋果公司（Apple）、微軟公司（Microsoft）、樂金電子公司（LG Electronics）、三星公司（Samsung）、PayPal 和 Booking.com等。

俄羅斯 臉書 推特

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