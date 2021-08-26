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執行喀布爾撤離任務 飛行員面臨重重挑戰

中央社巴黎26日綜合外電報導
圖為美國空軍一架運輸機準備起飛。（美聯社）
圖為美國空軍一架運輸機準備起飛。（美聯社）

進場過程充滿危險、地面情況混亂，卻仍需要精準安排與掌握時機，而乘客都累翻了且神經緊繃。對於駕駛從阿富汗首都喀布爾撤離班機的飛行員而言，這些起降經驗迥然不同。

飛行員必須應付位於高海拔、群山環繞的複雜機場地形，以及軍機與撤離班機來來往往的繁忙空中交通，並仰賴空中防撞系統（Traffic Collision Avoidance System）防止發生意外。

隨著西方國家準備結束這場第二次世界大戰以來最複雜撤離行動，多位飛行員與法新社分享他們在阿富汗陷入混亂此刻，起降喀布爾機場執行任務的經驗。

美軍在喀布爾機場部署5800名人員，根據法國A400M軍方運輸機機長史蒂芬，美軍「負責執行所有空中、地面、塔台和進場管控」。

不願透露姓氏的史蒂芬在位於阿拉伯聯合大公國的法國基地告訴法新社：「像這種飛機，我們非常仰賴我們的系統，但最終降落時卻靠目視。」

他說：「事實上，系統幫助很多，讓我們能專注在外頭環境，監看威脅。」他補充說明，所謂威脅指的是飛彈攻擊。

他表示，機場有來自各國的飛機，如果沒有妥善安排，不可能辦到。飛行員必須「完全」遵守時間安排，「降落和起飛僅間隔半小時」，地面上有一大堆飛機，但一切「井井有條」。

喀布爾在8月15日落入神學士（Taliban，另譯塔利班）掌控，速度之快超出國際社會預期，促使成千上萬民眾湧向機場，那是唯一搭機離境途徑。

巴基斯坦國際航空（PIA）飛行員巴萊尼（Maqsoud Barajni）說，那天早上當他駕駛客機降落在喀布爾機場時，一切似乎如常。

當在停機坪等待返航時，他說，「我注意到外頭一片混亂，情況不正常，有越來越多人衝進機場，可以聽到槍聲」。

巴萊尼開始準備起飛，但被塔台告知客運航班暫停，他沒有獲得起飛授權。他接著做出飛行生涯中最重大決定。

他說：「我和副機長討論，決定即使沒獲授權也要起飛。情況不對勁。觀察1小時候，我終於起飛。能見度很好，我能夠避開那些軍機。」

他說：「我們要是再晚幾分鐘，就走不了了。我們是當天的最後一架商用班機。」

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