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神學士難染指阿國央行100億美元外匯存底 錢大多在紐約

編譯林奇賢／綜合外電
儘管神學士（Taliban）迅速接掌阿富汗政府，但卻無法取得阿國央行近100億美元的外匯存底。美聯社
儘管神學士（Taliban）迅速接掌阿富汗政府，但卻無法取得阿國央行近100億美元的外匯存底。美聯社

神學士（Taliban，另譯塔利班）雖已掌控阿富汗的政權，但這個武裝組織至今仍無法取得阿國央行近100億美元的外匯存底，原因是據了解這些錢大多都不在阿富汗境內。

Business Insider報導，上周神學士的成員想要查看阿國約95億美元的外匯存底，但被央行官員告知，他們恐怕無法動用，因為這些錢大多存放在位於曼哈頓的紐約聯邦準備銀行。阿國央行前代理總裁艾哈邁迪（Ajmal Ahmady）說，紐約聯準銀行持有阿國約70億美元的外匯存底，且大多是美債、黃金等安全的流動資產。

艾哈邁迪說，約13億美元的外匯存底是放在海外帳戶，其中有些是以歐元和英鎊存放，剩下的則放在總部位於瑞士的國際清算銀行（BIS）。

此外，在神學士快速拿下阿國政權後，美國拜登政府就凍結阿國央行的大多數資產。因此神學士只能拿到少許現金，還要面臨金融危機。艾哈邁迪表示：「可以這麼說，神學士能拿到的，或許僅是阿富汗全部國際準備的0.1%至0.2%，不多。」他另警告，阿富汗會遭遇通膨急升、國家貨幣重貶。

英國總理強生24日表示，西方國家握有「很大的籌碼」，迫使神學士政府讓阿富汗人撤離該國，即便超過8月31日的撤離期限也是如此，而這些籌碼就包括扣住阿國巨額的外匯存底。

神學士 阿富汗 央行

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