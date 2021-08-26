我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

土耳其傳不明變異株 是否新變種待研究確認

中央社安卡拉26日專電
土耳其持續對抗2019冠狀病毒疾病Delta和Delta Plus變種病毒之際，人口第3大省的西南部伊茲米爾省發現不明變異珠，正進行基因組研究，以確認是否為新變種病毒。圖為土耳其伊斯坦堡民眾在街上散步。美聯社
土耳其持續對抗2019冠狀病毒疾病Delta和Delta Plus變種病毒之際，人口第3大省的西南部伊茲米爾省發現不明變異珠，正進行基因組研究，以確認是否為新變種病毒。圖為土耳其伊斯坦堡民眾在街上散步。美聯社

土耳其持續對抗2019冠狀病毒疾病Delta和Delta Plus變種病毒之際，人口第3大省的西南部伊茲米爾省發現不明變異珠，正進行基因組研究，以確認是否為新變種病毒。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，伊茲米爾醫學會（Izmir Medical Association）會長強勒（Lutfi Camli）指出，其他省分也發現了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）此一疑似新變種病毒。伊茲米爾省近日確診病例中，感染此一變異株的比率已增至40%。

土耳其持續加快腳步推動疫苗接種工作，但是7月幾乎解除所有防疫限制後，7月下旬宰牲節假期間病例數再度激增。儘管8月18日起全境單日確診病例數降至2 萬例以下，2019冠狀病毒疾病Delta變異株仍迅速散播。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）指出，9成新增病例感染此一變異株。

強勒指出，全國各地最近開始採用檢測變種病毒的檢驗試劑組後，發現到跟2019冠狀病毒疾病Alpha、Beta、Gamma、Delta變種病毒都沒有關連的疑似新變異株。

他說：「病例仍以感染Delta變異株為主，但也有不同群體感染了疑似新變異株。」

強勒昨天告訴多安通訊社（DHA），黑海地區里澤省（Rize）新增確診病例中感染此一變異株的比率高達50%至60%。

他說：「我們還不確定它是否真的是新變異病毒，或是核酸檢驗（PCR）偽陰性的結果。還沒有詳細的臨床數據，須進一步研究才可以確認那是全新的變異株。」伊斯坦堡的一間大學正就此展開基因組研究。

時序入秋後，疫情很可能轉趨嚴重。強勒呼籲民眾謹慎防疫，「大部分科學家認為秋季將出現第4波疫情。疫苗接種工作必須再加把勁」。

據衛生部昨晚公布的疫情通報，過去24小時新增1萬9970起2019冠狀病毒疾病病例、217例病故。衛生部自7月4日起不再公布累計病患和死亡數。據美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）數據顯示，土耳其目前累計有627萬3651起病例、5萬5212例病歿。

變種病毒 疫情 疫苗

上一則

賀錦麗訪越再批中 重申對盟友承諾

下一則

快看世界／威脅喀布爾機場 ISIS-K是怎樣一個組織？

延伸閱讀

暌違108天 台灣本土+0…防疫鬆綁？未來2周觀察期

暌違108天 台灣本土+0…防疫鬆綁？未來2周觀察期
加州教育廳 籲合格師生接種抵抗Delta

加州教育廳 籲合格師生接種抵抗Delta
研究顯示未接種疫苗者 更願做危險行為

研究顯示未接種疫苗者 更願做危險行為

Covid-19變種多 到底什麼是變種病毒？

Covid-19變種多 到底什麼是變種病毒？

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
越南總理范明正。(美聯社)

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

2021-08-25 12:50
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
阿富汗陸軍中將沙達特（左）在紐時投書批評甘尼總統的政府貪污腐敗、川普政府跟神學士敲定的協議實質縮減美軍與盟軍的攻擊性戰鬥行動，拜登為美軍縮編設定條件讓一切都開始走下坡。畫面翻攝：Twitter/SayedSamiSadat

阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

2021-08-26 07:49
網路上流傳阿富汗民兵組織神學士冷血處決一名警察局長的影片，並形容這是神學士「真面目」。取材自推特影片

神學士露出真面目？警察局長遭矇眼處決 驚悚影片流出

2021-08-20 09:00

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光

錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光
阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死