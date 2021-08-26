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賀錦麗訪越再批中 重申對盟友承諾

中央社河內26日專電
賀錦麗（Kamala Harris）24日抵達越南展開一連3天的訪問，在今天下午舉行訪問成果說明會與回答媒體提問。這是她在越南訪問的最後一個公開行程。美聯社
賀錦麗（Kamala Harris）24日抵達越南展開一連3天的訪問，在今天下午舉行訪問成果說明會與回答媒體提問。這是她在越南訪問的最後一個公開行程。美聯社

美國副總統賀錦麗今天被問及中國在區域與台灣議題的強勢作為時說，當北京的行動威脅到基於規則的國際秩序時，「我們會發聲」，確保在南海等重要議題上對夥伴與盟友的承諾。

賀錦麗（Kamala Harris）24日抵達越南展開一連3天的訪問，在今天下午舉行訪問成果說明會與回答媒體提問。這是她在越南訪問的最後一個公開行程。

會上有美媒問及，如果中國在區域尤其是台灣議題上繼續如此強勢，美國是否會考慮增加在南海的軍事力量或祭出制裁。

賀錦麗在回答時未明確針對台灣議題給出回應，而是說：「我們不尋求衝突，但就像你所提到的南海議題，當北京所採取的行動威脅到基於規則的國際秩序時，我們將會發聲（speak up）。」

她強調，美國將繼續盡其所能，確保在南海等重要議題上對夥伴與盟友的承諾。

越南的人權議題也受到媒體關注，包括越南被指加強逮捕記者與人權運動者、限制政治活動與缺乏民主等，美媒就此詢問賀錦麗，越南與中國的政治體制非常相似，但為何越南是美國的夥伴，中國卻是區域的威脅。

賀錦麗表示，在與越南政府首長以及民間社會領袖會見時都有提及與討論人權議題，因為這是美國真正關心的問題，「我們不會迴避各種困難的溝通」，並會在必要時持續就人權問題發聲。

賀錦麗在記者會開場致詞時提到，這次到訪越南重申了美國對自由和開放的印太地區的共同願景與承諾，並將繼續雙方高層級的安全合作，以支持一個強壯、繁榮、獨立的越南。

她還說，美方將繼續與越南合作，以對抗對航行自由和基於規則的國際秩序所帶來的威脅。

賀錦麗此行還宣布贈送100萬劑的COVID-19疫苗給越南，她表示，越南民眾現在最關心的問題就是暴增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例。她今天下午並前往越南國家衛生和流行病學研究所（NIHE）見證疫苗交付。

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