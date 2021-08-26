大馬單日確診死亡雙創新高 新加坡再增百人染疫

馬來西亞疫情持續延燒，今天新增2萬4599人確診、393起死亡病例，雙雙創下馬國疫情以來的單日確診及死亡人數紀錄。歐新社

馬來西亞疫情 持續延燒，今天新增2萬4599人確診、393起死亡病例，雙雙創下馬國疫情以來的單日確診及死亡人數紀錄。另外，新加坡 新增116人染疫，已連續3天單日確診破百。

馬來西亞雖自6月實施全國封鎖措施，但至今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未明顯好轉，自7月13日新增確診人數首度破萬後，已連續超過40天單日確診都維持在萬人以上，有幾天甚至飆破2萬且屢創紀錄。

馬國衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，境內新增2萬4599人確診，全國累計164萬843起確診病例；另新增393起死亡病例，累計1萬5211人病故。

這雙雙創下馬國自去年爆發疫情以來單日新增確診及死亡案例的紀錄。諾希山指出，新增確診案例絕大多數為無症狀或輕症患者。

另外，諾希山表示，目前有990名確診患者在加護病房接受治療。

星馬媒體報導，馬國疫情最嚴重的雪蘭莪州（Selangor）預備為民眾接種第3劑疫苗 ，也準備開始為18歲以下的青少年接種。

馬來西亞人口約3270萬，「星報」（The Star）報導，馬國59.1%的成人已接種2劑疫苗，80.3%成人已接種一劑。

此外，新加坡本土疫情也逐漸升溫，已連續3天新增確診人數都破百。星國衛生部今天表示，初步確認新增116人確診，包括112起本土案例及4起境外移入。新增本土案例中，40人與購物中心白沙浮商業城（Bugis Junction）感染群有關。

新加坡近期新增確診病例主要與購物商場、移工宿舍感染群有關。到目前為止，白沙浮商業城感染群已擴大至101人確診，北海岸移工宿舍（North Coast Lodge ）感染群累計至少112人確診。

新加坡人口約570萬，累計6萬6928起確診病例；昨天新增2起死亡案例，累計52人病故。

在疫苗覆蓋率方面，據衛生部統計，截至24日為止，星國78%人口已完成COVID-19疫苗接種，82%至少接種一劑。