東奧中國選手反映金牌掉漆 奧委會：不影響獎牌品質

東京奧組委25日回應，金牌剝落的部分並非鍍金，而是塗在獎牌表面的一層塗膜，不影響獎牌本身的品質。（圖／取自朱雪瑩微博）

東奧女子彈簧床冠軍的中國 運動員朱雪瑩反映獲得的金牌掉漆後，200公尺個人混合游泳冠軍的中國選手汪順也稱金牌掉漆。東京 奧組委25日對此回應，剝落部分並非鍍金，而是塗在獎牌表面的一層塗膜，「不影響獎牌本身的品質。」

杭州日報報導，結束隔離的汪順24日回到了浙江，在杭州東站，汪順和媒體記者開心地打招呼，「我這（箱子）裡面放的可是金牌哦」，之後，汪順表示：「（金牌）也掉（漆）了，那天我摳了一下，然後我摳了之後立馬，不能摳了！！」一度衝上中國微博 熱搜第一。

朱雪瑩23日晚間在微博發問：「你們的獎牌，也能摳掉一層皮嗎？」她曬出的照片中，東奧金牌上清晰可見的少了一塊表面塗層，她說：「這個一開始真的不是我故意摳的，發現缺了一小塊，我以為髒了，就拿手蹭了蹭發現沒變化，就摳了一下，就。」

此事也引發不少中國網友嘲諷，有網友調侃，「你再摳摳說不定能摳出巧克力呢。」還有網友說，「怪不得頒獎時不讓咬金牌，原本是怕金牌『變』銅牌。」

環球時報報導，針對金牌掉漆一事，東京奧組委25日回應，此次剝落的部分並非鍍金，而是塗在獎牌表面的一層塗膜，「不影響獎牌本身的品質」。

東京奧組委解釋，之所以在獎牌表面塗上一層薄膜，目的就是為了防止獎牌上出現細小的刮痕、凹痕和汙漬，發揮一種保護作用，這種塗膜本身的材質決定其不會永久附著在獎牌表面。