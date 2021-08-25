IKEA嘗試新門市設計 顧客不再走迷宮

宜家家居（IKEA）分在上海與維也納測試新的門市設計，力圖在電商時代維持實體零售門市的吸引力。（路透）

瑞典 家具品牌宜家家居（IKEA）正分別在上海與維也納測試兩種新的門市設計，捨棄迷宮般門市動線設計，力圖在電商時代維持實體零售門市的吸引力。

華爾街 日報報導，中國上海徐匯區一間IKEA門市經過改造後，在本月恢復營業，以測試IKEA「未來門市設計」的人氣。

門市內不僅有一般商品展示區，還提供一個有靠墊、類似劇院的空間，設立一個展示永續食品做法的餐館，並設立一個幫顧客修理舊物品、製作新物品的「手工共創工坊」。

IKEA的用意是希望讓顧客在購物之餘，也能在店內花上數小時做其他事情。

坐落在奧地利首都維也納的一間IKEA小型門市，也將在26日開幕。這間門市位於市中心火車站西站旁，有五層樓高，設有頂樓咖啡館。

若消費者購買飾品和小型家具，可自行帶走，若也可購買較大商品，商品會在隔日宅配到府。

與IKEA遠離市中心的大型賣場不同，這間門市沒有停車場。

在IKEA這兩間門市，消費者可一邊逛，一邊透過手機進行掃描，以購買商品，也能按自身喜好選擇購物路線。

IKEA在新冠肺炎疫情爆發前就已經有這些門市設計構想，之所以選擇上海作為測試地點，主要是當地許多顧客都已使用智慧型手機 購物，而IKEA在維也納成立新門市，則是IKEA向市中心邁進的一環。

IKEA全球零售副經凡諾威比克（Stefan Vanoverbeke）表示：「我們基本上想從頭開始，譬如說，我們該怎麼構想未來的門市，讓顧客來這裡不再只是要買一個畢利（Billy）書櫃。」畢利書櫃是IKEA的一種商品。