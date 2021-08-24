德國大學驚傳下毒事件 7名師生「四肢呈藍色」

「衛報」報導，德國達姆施塔特技術大學傳出多人在廚房食用食物和飲料後疑似中毒，警方目前也往下毒方向偵辦。(美聯社)

「衛報」報導，德國 達姆施塔特技術大學（Darmstadt Technical University）傳出多人在廚房食用食物和飲料後疑似中毒，警方目前也往下毒方向偵辦。

據德國黑森州（Hesse）警方指出，共計7名學生和教職員工23日在使用該大學材料科學研究所的廚房設施和飲料機後「感到噁心」，更有些人透露看到他們的胳膊或腿「變成藍色」。

隨後其中6人在法蘭克福附近的達姆施塔特醫院接受治療，而一名30歲的學生暫時處於危及生命狀態，但23日晚上被醫生成功搶救、目前狀況穩定。

達姆施塔特警方和州檢察官 24日宣布，已經成立偵辦小組，並稱「調查正在高速進行，警方正盡一切努力查明罪魁禍首」」。目前他們懷疑在該大學「Lichtwiese校區」的3個獨立小廚房裡，也有幾個牛奶 瓶和水瓶在上周末「被污染」。匿名調查人員透露「警方正在排除毒藥是意外留下的可能性」。

警方表示，由於疑似毒藥散發出刺鼻的氣味，因此很容易識別。調查人員也表示，他們在警方實驗室分析樣本後確定該物質，高級檢察官哈特曼（Robert Hartmann）在記者會上表示「已經確定一種物質可能對人的健康有害，甚至是致命的」。

包括達姆施塔特在內的黑森州科學部長多恩蘭克（Angela Dorn-Rancke）表示「我希望受影響的人一切順利，早日康復，並向他們保證我會全力支持。我們現在需要與大學和調查人員一起盡快澄清情況」。