德國大學驚傳下毒事件 7名師生「四肢呈藍色」
「衛報」報導，德國達姆施塔特技術大學（Darmstadt Technical University）傳出多人在廚房食用食物和飲料後疑似中毒，警方目前也往下毒方向偵辦。
據德國黑森州（Hesse）警方指出，共計7名學生和教職員工23日在使用該大學材料科學研究所的廚房設施和飲料機後「感到噁心」，更有些人透露看到他們的胳膊或腿「變成藍色」。
隨後其中6人在法蘭克福附近的達姆施塔特醫院接受治療，而一名30歲的學生暫時處於危及生命狀態，但23日晚上被醫生成功搶救、目前狀況穩定。
達姆施塔特警方和州檢察官24日宣布，已經成立偵辦小組，並稱「調查正在高速進行，警方正盡一切努力查明罪魁禍首」」。目前他們懷疑在該大學「Lichtwiese校區」的3個獨立小廚房裡，也有幾個牛奶瓶和水瓶在上周末「被污染」。匿名調查人員透露「警方正在排除毒藥是意外留下的可能性」。
警方表示，由於疑似毒藥散發出刺鼻的氣味，因此很容易識別。調查人員也表示，他們在警方實驗室分析樣本後確定該物質，高級檢察官哈特曼（Robert Hartmann）在記者會上表示「已經確定一種物質可能對人的健康有害，甚至是致命的」。
包括達姆施塔特在內的黑森州科學部長多恩蘭克（Angela Dorn-Rancke）表示「我希望受影響的人一切順利，早日康復，並向他們保證我會全力支持。我們現在需要與大學和調查人員一起盡快澄清情況」。
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