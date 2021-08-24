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才控參與縱火…阿爾及利亞宣布與摩洛哥斷交

中央社／阿爾及爾24日綜合報導
阿爾及利亞外交部長拉馬姆拉。（美聯社）
阿爾及利亞外交部長拉馬姆拉。（美聯社）

北非國家阿爾及利亞與摩洛哥間近幾個月來關係再度陷入緊張，阿爾及利亞外交部長今天表示，由於摩洛哥採取「具有敵意的行為」，宣布即日起與摩洛哥斷交。

法新社報導，兩國長期以來互控對方支持反對派運動、作為其代理人，阿爾及利亞還支持西撒哈拉爭議地區的分離主義分子，而這個區域對摩洛哥來說是格外充滿爭議的焦點。

阿爾及利亞外交部長拉馬姆拉（Ramtane Lamamra）在記者會上宣布：「阿爾及利亞決定自即日起與摩洛哥王國斷交。綜觀歷史…摩洛哥從未停止對阿爾及利亞的敵對行為。」

摩洛哥外交部今天表示，阿爾及利亞選擇斷交「毫無道理可言」，還說這項決定是基於「不實甚至荒謬的藉口」。

不過摩洛哥外交部透過聲明指出，考量到近幾週來兩國間的緊張關係加劇，因此可以料想到阿爾及利亞會採取這樣的舉動。

阿爾及利亞北部本月稍早發生上百起森林野火，導致至少90人喪命，阿爾及利亞聲稱摩洛哥當局參與共謀縱火

拉馬姆拉指控摩洛哥領導高層應為「一再發生的危機和導致北非衝突而非整合的行為負責」。

摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohamed VI）上個月底對兩國關係緊張深表遺憾，還敦促阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）「讓智慧勝出」，「齊心協力推動兩國關係發展」。

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