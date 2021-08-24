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駱馬抗體可削弱冠狀病毒 比利時展開臨床試驗

中央社比利時根特24日綜合外電報導
實驗室檢測發現，駱馬「溫特」身上提取的抗體能削弱冠狀病毒的毒力，且對病毒的變異株也有效。（路透）
實驗室檢測發現，駱馬「溫特」身上提取的抗體能削弱冠狀病毒的毒力，且對病毒的變異株也有效。（路透）

比利時一家生醫新創公司實驗發現，駱馬（Llama）抗體能削弱冠狀病毒的毒力，目前已展開臨床試驗，有望在全球對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）戰役中扮演關鍵角色。

比利時根特（Ghent）VIB-UGent醫學生技中心研究員表示，從駱馬「溫特」（Winter）身上提取的抗體在實驗室檢測發現，它能削弱冠狀病毒的毒力，且對病毒的變異株也有效。

從VIB-UGent分離獨立的ExeVir醫學長特薩戈（Dominique Tersago）表示，這項技術並非用來取代疫苗，而是用來保護免疫系統較弱者，並用於治療染疫住院病患，是潛在的扭轉情勢技術。

特薩戈表示，駱馬抗體異常小，能與病毒棘蛋白的特定部位結合，「我們目前沒在結合處附近任何部位發現高頻率變異」，且此抗體對傳染力極強的Delta變異株「展現強大中和作用」。

研究人員希望上週開始和比利時藥廠UCB合作在健康志願者身上展開的臨床試驗，以及針對住院病患的試驗，兩者都同樣有效。

VIB-UGent的團隊領導人塞倫斯（Xavier Saelens）表示，相較於其他哺乳類動物，駱馬以及駱駝科動物產生的抗體更小且穩定，具更多種用途也較易複製。

駱馬「溫特」的抗體如今能於實驗室複製，「溫特」目前正在比利時東部城市亨克（Genk）一座私人藝術與動物公園享受退休生活。

實驗室檢測發現，駱馬「溫特」身上提取的抗體能削弱冠狀病毒的毒力，且對病毒的變異株...
實驗室檢測發現，駱馬「溫特」身上提取的抗體能削弱冠狀病毒的毒力，且對病毒的變異株也有效。（路透）

檢測 疫苗 Delta變異株

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