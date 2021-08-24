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韓國前法務部長曹國女兒履歷造假 學歷恐遭撤銷

中央社首爾24日專電

韓國前法務部長曹國的女兒曹旼因入學申請資料的部分履歷涉嫌造假，釜山大學今天表示決定撤銷她在2015年的研究所入學資格；保健福祉部也可能撤銷她的醫師執照。

韓聯社報導，釜山大學今天召開記者會表示，根據入學遴選公正管理委員會調查結果及曹旼母親、東洋大學教授鄭慶心（前譯鄭京心）案件的上訴結果，校方決定取消曹旼的2015學年度醫學專門研究所入學資格。

鄭慶心涉嫌利用教授職權，為女兒偽造有利於申請進入名門大學科系的經歷資料，在一審、二審都遭判定有罪，判處4年有期徒刑；在去年11月進行的上訴審中，鄭慶心仍無法改變原判。

曹旼的首爾大學公益人權法中心實習確認書、東洋大學校長表彰狀、東洋大學語學院教育研究所助理研究員經歷證明、韓國科學技術研究院（KIST）實習確認書、檀國大學醫學研究所實習確認書等皆被認定為偽造資料。

釜山大學說明，就委員會分析，曹旼使用的偽造資料對取得入學資格實際上並無太大影響，她的書面資料在30名競爭者中排名第19，在校成績及英語成績則分別排名第3及第4，自我介紹中也幾乎未引用偽造經歷。

由於釜山大學先前未曾出現類似案例，委員會難以決定是否施予取消入學資格處分，最後由大學總部做出決定。根據當時招考規定，若申請資料出現與事實不符狀況，皆予不合格處理。

釜山大學今天做出預備行政處分後，約花2到3個月時間進行審議程序，才會正式做出處分決定。對於女兒可能遭撤銷入學資格，曹國今天透過社群網站發文表示「站在父親的立場相當心痛」，表示會在審議過程誠實提出說明。

曹旼今年初剛通過國家考試取得醫師執照，現正在醫院實習，若釜山大學研究所學歷遭撤銷，保健福祉部也將通知撤銷她的醫師執照。

曹旼母校高麗大學今天也宣布組成審議委員會，就曹旼的大學入學資格進行調查，曹旼申請入學時曾使用被認定為偽造的檀國大學醫學研究所實習確認書。曹旼大學就讀高麗大環境生態工學系，畢業後申請進入釜山大醫學專門研究所。

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