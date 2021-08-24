我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：更多疫苗將獲完整授權 兒童可望今秋接種

指使手下殺人襲警 日本首判黑幫工藤會老大死刑

中央社東京24日綜合外電報導

日本北九州市黑幫「工藤會」過去曾犯下殺人襲警等4案，造成1死3傷。福岡地方法院今天一審判決認定，工藤會老大野村悟雖未直接動手，卻下令手下犯案，依檢方求刑判處死刑。

日本放送協會（NHK）報導指出，這是日本法院首次對列管暴力團體（指定暴力團）的老大判處死刑。

工藤會是被日本政府認定為特別危險的列管暴力團體（特定危險指定暴力團），工藤會成員在1998年到2014年間犯下4起重大刑案，包括槍殺當地漁業合作社負責人，以槍械或刀刃襲擊前警官、護理師與牙醫，導致當事人重傷等。

警方為此發動「毀滅作戰」（壞滅作戰），對工藤會嚴格執行取締，逮捕74歲的老大野村悟，檢方並以殺人等罪嫌起訴野村。

本案爭點在於被告野村是否有指使犯案，檢方主張野村是一連串案件的主謀並求處死刑，野村方面則否認指使犯案，主張無罪。

福岡地方法院今天開庭宣判，審判長足立勉表示，工藤會是有著嚴格上下統御的暴力團體，如果不是野村做決定，手下不可能犯下這些罪行，認定野村是4件刑案的主謀。

足立並說，黑道襲擊一般市民是極為惡劣的犯行，對社會造成的衝擊無法估量，被告野村完全不見反省，對他判處死刑。

另外，同樣因此4件刑案被起訴的工藤會第二把交椅、65歲的田上不美夫，則被判處無期徒刑。

野村到庭聽取判決後，大聲批評審判長判決不公，全部都是以推定判案，表示不服一審判決。

日本

上一則

脫離神學士陰影 阿富汗生命鬥士盼續在異鄉發光

下一則

Airbnb加入救援 免費為2萬名阿富汗難民提供住宿

延伸閱讀

帕運／「帕拉機場」開幕迎各國好手 台灣排第83位進場

帕運／「帕拉機場」開幕迎各國好手 台灣排第83位進場
疑造成4乘客骨折 日本「世界最快」雲霄飛車暫停營運

疑造成4乘客骨折 日本「世界最快」雲霄飛車暫停營運
近7成日本人盼菅義偉9月底下台 岸田文雄角逐自民黨魁

近7成日本人盼菅義偉9月底下台 岸田文雄角逐自民黨魁
強化操控與舒適性 小改款Subaru Forester日本開賣

強化操控與舒適性 小改款Subaru Forester日本開賣

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
神學士武裝人員18日在喀布爾附近地區巡邏。(美聯社)

神學士4度登門下令煮飯 貧婦無法餵飽 竟遭活活打死

2021-08-18 04:16
阿富汗首都喀布爾出現身背長槍的神學士士兵一戶戶敲開了民眾的家門，希望民眾趕緊復工去上班。圖為神學士士兵。（歐新社）

神學士挨家挨戶敲門喊「上班」 中商人：還沒迎客打算

2021-08-20 22:10
網路上流傳阿富汗民兵組織神學士冷血處決一名警察局長的影片，並形容這是神學士「真面目」。取材自推特影片

神學士露出真面目？警察局長遭矇眼處決 驚悚影片流出

2021-08-20 09:00

超人氣

更多 >
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃
韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了
隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖

隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖