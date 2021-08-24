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日相：緊急狀態下可解散眾院 但當前專注防疫

中央社東京24日綜合外電報導
日本首相菅義偉今天表示，在緊急狀態下宣布解散眾議院、舉行大選，「在法律上是可能的」，但防疫仍是當前要務。
日本首相菅義偉今天表示，在緊急狀態下宣布解散眾議院、舉行大選，「在法律上是可能的」，但防疫仍是當前要務。

日本首相菅義偉今天表示，在緊急狀態下宣布解散眾議院、舉行大選，「在法律上是可能的」，但防疫仍是當前要務。

日本執政黨自由民主黨總裁（黨主席）選舉與眾議院大選逐漸逼近，菅義偉的總裁任期至9月30日，本屆眾議院議員任期至10月21日。

有關眾院解散改選的時間點，菅義偉今晚在首相官邸回答記者提問表示，雖然在緊急狀態下宣布解散眾院「在法律上是可能的」，但當前優先要務仍是防疫工作，應避免解散後的空窗，全力防疫。

日本政府今天決定，針對東京都等13都府縣疫情發布的緊急事態宣言，將追加納入北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山和廣島8道縣，此外「蔓延防止等重點措施」也將追加高知、佐賀、宮崎、長崎4縣，實施期間均從27日起至9月12日為止。

日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，日本政府不得不延長並擴大「緊急事態宣言」和「蔓延防止等重點措施」適用地區，造成民眾對政府施政滿意度大幅下跌。

日本「讀賣新聞」本月7日到9日間進行民調，被問到還希望菅義偉做多久首相時，18%受訪者「希望馬上換人」、48%受訪者認為「做到今年9月自民黨總裁任期屆滿為止」，加總有66%的受訪者不希望菅義偉在9月自民黨總裁任期屆滿後續任。

日本 菅義偉 防疫

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