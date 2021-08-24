韓分析Delta感染者病毒釋出量 較非變種高300倍

韓國Delta變種病毒案例激增，防疫 當局為確認感染初期傳染力，分析確診者在感染Delta病毒 初期釋出病毒量，發現較非變種病毒感染者高出300倍以上，強調早期採檢的重要性。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部今天發表以上分析結果，這項研究以1848例Delta病毒感染者，以及2 萬2106例韓國疫情 爆發以來感染S型、V型、GH型病毒的案例為對象，比較感染者出現症狀後14天內平均病毒量。

結果顯示，Delta病毒感染者在出現症狀當天釋出病毒量，與韓國第一波疫情中主要傳播的S型及V型病毒感染者相比高出約300倍。

中央防疫對策本部檢查分析組長金恩珍（譯音）說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒傳染力多次變化，以韓國去年8月及年底的第2、3波疫情中主要流行的病毒案例來看，初期病毒釋出量最多高出第1波疫情的病毒10倍以上。

但在這次疫情中成為主要傳播病毒的Delta病毒傳染力，則較第2、第3波疫情中的病毒又高出20倍以上。

不過，研究也發現Delta病毒釋出量隨著感染天數增加，會逐步減少，出現症狀4天後約會降為原型病毒的30倍，第9天降至約10倍，第10天之後幾無差異。

金恩珍強調，Delta變種病毒感染初期釋出的大量病毒量，是造成各國疫情再次大流行的關鍵，顯示在症狀一出現就應立即採檢的重要性。

韓國至今累計確診23萬9287例，2228例病歿；全國總人口中約51.2%至少接種一劑疫苗，23.9%完成所有疫苗接種，當局預計在接種率達7成後商議轉換為「與病毒共存」的防疫模式，集中救治危重症患者。