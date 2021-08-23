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巴西「火氣球」墜落 燒毀聖保羅州立公園逾半面積

中央社／聖保羅23日電
巴西諸蓋里州立公園大火，逾半面積遭燒毀。（路透）
巴西諸蓋里州立公園大火，逾半面積遭燒毀。（路透）

巴西大聖保羅地區佛朗哥達侯夏市諸蓋里（Juquery）州立公園昨天上午發生大火，逾半面積遭燒毀，火災由類似天燈的「火氣球」墜落引燃，消防隊全力搶救，火勢仍持續延燒。

佛朗哥達侯夏（Franco da Rocha）市政府指出，火災由一個「火氣球」墜落引起。諸蓋里州立公園於2017年也因「火氣球」墜落，燒毀面積約200公頃（公園面積的10%）

來源：Record News

這次火災情勢更嚴重。消防隊中尉彰基尼（Walkiria Zanquini）指出，已有超過1200公頃的公園面積，即60%的植被慘遭祝融。

彰基尼表示，救火工作複雜困難，需要大量的體力勞動，由於水車無法抵達公園的某些地方，消防隊員只能像螞蟻一樣工作，肩扛20公升的背馱水泵，一步步趨近火災現場。

彰基尼說，這場火蔓延得太快，尤其，火勢隨風而行，如果風向改變，火也就改變方向，消防隊員無法預測何時能完全控制這場山林大火。

除了消防隊員，民防局和義消也在現場協助滅火，但公園地勢和強勁風勢使滅火工作益加困難。軍警直升機出動滅火。

諸蓋里州立公園面積約2000公頃，是聖保羅都會地區最後一處塞拉多草原（Cerrado）生態保護地，設立於1993年，目的是保護康塔雷拉（Cantareira）供水系統的水源地和原始森林。除了塞拉多草原，公園內還有大西洋森林（Mata Atlântica）遺跡。

巴西諸蓋里州立公園大火，逾半面積遭燒毀。（路透）
巴西諸蓋里州立公園大火，逾半面積遭燒毀。（路透）

諸蓋里州立公園內淺草滿山，生物多樣性繁茂，視野遼闊，是聖保羅都會地區一處稀有的健行好地方，也是玩飛行傘和越野自行車的極佳地點，如今卻因人類的行為而付之一炬。

佛朗哥達侯夏市警方昨晚接獲舉報後，逮捕6名施放「火氣球」的嫌疑犯。

聖保羅市應急管理中心指出，諸蓋里州立公園火災引起的黑煙碎屑被風吹到首府聖保羅，許多地區居民通報屋裡、陽台和庭院被灰黑色的煙塵覆蓋。

根據氣候緊急情況中心的氣象學家說，盤旋在聖保羅州上空的熱空氣和乾燥空氣將持續到26日，濕度或低於20%，預測可能再引發新的森林火災，加重空氣污染，未來幾天氣溫最高可達攝氏34度。

州立公園 工作

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