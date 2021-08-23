烏克蘭封鎖俄羅斯媒體網站 俄宣布逮捕烏間諜

烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭 針對鄰國俄羅斯 實施最新一輪制裁，封鎖多個俄國知名媒體網站。與此同時，俄國當局也宣布逮捕一名試圖盜取武器機密的烏克蘭間諜 「現行犯」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）22日下令封鎖12個俄羅斯媒體網站，包括近日親政府派接管的商業日報「新聞報」（Vedomosti），以及「莫斯科少共報」（Moskovsky Komsomolets）等。

這項總統命令還要求凍結上述媒體在烏克蘭的銀行帳戶。

針對烏方動作，克里姆林宮批評，烏克蘭正朝「扼殺言論自由」與「限制不想看到與令人不舒服訊息」的方向邁進。

另一方面，俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣布，他們正調查一件烏克蘭間諜案，被捕男子長期替烏國情報機構工作。

FSB表示，這名間諜試圖招募杜拉（Tula）武器工廠員工提供情報，並「當場被逮」。

這間工廠位於莫斯科南方約170公里處，據其網站介紹，專門生產飛彈，還有先進自動步槍與狙擊步槍。

自2014年俄羅斯吞併克里米亞並煽動烏東親俄分離勢力以來，兩國關係急遽惡化。

今年6月，基輔下令制裁與俄羅斯國防部門有聯繫的數十名個人和企業。2月，烏國還封鎖3個親俄電視頻道，澤倫斯基稱此舉旨在阻止克宮宣傳。