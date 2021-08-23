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新加坡移工宿舍又傳疫情 5000多人接受檢測

中央社新加坡23日專電
新加坡移工宿舍又傳出疫情，衛生部表示，今天新增94起本土案例，其中59人與北海岸移工宿舍有關；已採檢2200移工，另有3200人的採檢工作進行中。圖為新加坡街頭。(美聯社)
新加坡移工宿舍又傳出疫情，衛生部表示，今天新增94起本土案例，其中59人與北海岸移工宿舍有關；已採檢2200移工，另有3200人的採檢工作進行中。圖為新加坡街頭。(美聯社)

新加坡移工宿舍又傳出疫情，衛生部表示，今天新增94起本土案例，其中59人與北海岸移工宿舍（North Coast Lodge）有關；已採檢2200移工，另有3200人的採檢工作進行中。

新加坡近來本土疫情已趨穩，單日新增確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數逐步下降，當局也放寬防疫措施，包括恢復餐廳、小販中心內用等。

過去幾天的單日新增本土案例數維持在20、30多起，但今天新增確診人數上升。衛生部今晚表示，新增98 人確診，包括94起本土案例、4起境外移入；另外，新增一起死亡案例，累計50人病故。星國累計6萬6576人確診。

衛生部稍早指出，今天新增本土案例中，59人與北海岸移工宿舍有關。北海岸移工宿舍3名住戶於21日接受定期病毒檢測的結果呈陽性，當局隨後展開檢測行動而發現更多確診案例，這些確診案例大多是無症狀或輕症。

衛生部表示，已採檢約2200名移工，另3200人的檢測工作還在進行中。作為預防措施的一環，北海岸移工宿舍所有住戶都已接到行動限制令。

新加坡去年曾爆發大規模移工宿舍群聚感染，導致確診人數急遽上升。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至22日為止，星國78%人口已完成接種COVID-19疫苗，82%人口已至少接種一劑。

新加坡 檢測 疫情

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