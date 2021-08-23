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神學士遲未籌組政府 俄國為首安全集團嚴重關切

中央社莫斯科23日綜合外電報導

一個由莫斯科領導的安全集團23日表示，神學士（Taliban，另譯塔利班）軍事接管阿富汗已逾一周，但仍未開始籌組過渡政府，這讓他們嚴重關切。

集體安全條約組織（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）秘書長扎西 （Stanislav Zas）在一場線上會議中說，「神學士代表曾承諾，會協助籌組一個反映所有阿富汗民族希望和利益的聯合政府，但目前尚未進入實行階段，這讓我們嚴重關切。」

扎西表示，該組織將「採取額外措施，加強保障成員國安全」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）透露，上述措施將於9月16日前實施，但未說明相關細節。他也說，阿富汗局勢「對整個歐亞地區和全世界，都會構成重大風險。」

CSTO成員國包括亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克，以及與阿富汗接壤的塔吉克等前蘇聯國家。

兩名神學士消息人士23日告訴法新社，在美國完全撤軍前，神學士不會公布政府成員。

阿富汗變天後，俄羅斯對喀布爾的新領導層抱持「審慎樂觀」態度，並對神學士完成接管後承諾建立「包容性」政府表示歡迎。

然而，莫斯科擔心，阿富汗的不穩定局勢可能擴散到中亞地區的前蘇聯國家，俄國在這些國家有軍事基地。

近日，俄國總統普亭也對部分好戰分子偽裝成難民，經由中亞地區進入俄羅斯，表示擔憂。

阿富汗 神學士 白俄羅斯

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