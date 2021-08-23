奉耶穌之名結束封城 雪梨教會違規禮拜遭重罰

澳洲 警方今天批評雪梨一所教會公然違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城 令，在疫情 熱區舉辦60人禮拜，對教會祭出5000澳元（約3600美元）罰款。

法新社報導，違反COVID-19封城令的教會隸屬總部位在奈及利亞拉哥斯（Lagos）的國際宗教團體「基督使館」（Christ Embassy）。基督使館過去曾宣傳COVID-19陰謀論。

當地警方昨天接獲居民檢舉後，前往雪梨西部黑鎮市（Blacktown）的基督使館雪梨分會，對教會開出5000澳元罰金，另有30名教徒遭罰1000澳元（約720美元）。

澳洲媒體引用教會昨天在臉書直播的佈道影片，內容說道：「以耶穌之名，我們拒絕在我們城市內進行任何封鎖。我們奉耶穌之名宣布封城結束。」

教會未立即回應記者的評論要求。

雪梨是新南威爾斯州（New South Wales）首府，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）今天在記者會中對民眾公然擅自牴觸防疫規範表示失望。

澳洲最大城市雪梨正竭力阻止Delta變異株疫情擴散，儘管大雪梨地區民眾受居家令規範，每天新增病例仍超過800例。