紐西蘭部長疫情記者會誤講「性雙關語」 網路瘋傳

紐西蘭COVID-19防疫 部長希普金斯今天在疫情 直播記者會上鼓勵民眾運動,卻不小心說出有性暗示的雙關語而不自知,事後成為網友茶餘飯後笑柄,卻也為嚴峻疫情帶來輕鬆一刻。

英國「獨立報」(Independent)報導,希普金斯(Chris Hipkins)在記者會上談及紐西蘭COVID-19(2019冠狀病毒疾病)確診病例攀升時,呼籲民眾走出戶外「伸伸腿」(spread legs)。但這個詞也有「張開雙腿」的意思,比喻女性性行為。

NZ’s Covid Response Minister Chris Hipkins wants to make sure that we can all have the opportunity to spread our legs. Thank you Minister! 😄 #SpreadYourLegsNZ pic.twitter.com/Mb9W1TlDsX