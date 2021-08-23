紐西蘭部長疫情記者會誤講「性雙關語」 網路瘋傳

紐西蘭防疫部長希普金斯(右二)及衛生部執行長布魯斐德(左一)。(Getty Images)

紐西蘭COVID-19防疫 部長希普金斯今天在疫情 直播記者會上鼓勵民眾運動，卻不小心說出有性暗示的雙關語而不自知，事後成為網友茶餘飯後笑柄，卻也為嚴峻疫情帶來輕鬆一刻。

英國「獨立報」（Independent）報導，希普金斯（Chris Hipkins）在記者會上談及紐西蘭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例攀升時，呼籲民眾走出戶外「伸伸腿」（spread legs）。但這個詞也有「張開雙腿」的意思，比喻女性性行為。

NZ’s Covid Response Minister Chris Hipkins wants to make sure that we can all have the opportunity to spread our legs. Thank you Minister! 😄 #SpreadYourLegsNZ pic.twitter.com/Mb9W1TlDsX — Cleo (@cleotibbitts) August 22, 2021

當時紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）就站在旁邊，他聽到希普金斯不小心說錯話時皺了一下眉，並似乎一度忍俊不禁。這段插曲的影片很快被人放到網路上瘋傳。

Chris Hipkins accidentally saying spread their legs instead of stretch is exactly what we needed today pic.twitter.com/hNME8hAlAA — Bex Quilliam (@bexquilliam) August 22, 2021

希普金斯當下並未意識到自己說了雙關語，還繼續發表談話。事後當他知道自己說錯話，便自嘲說要去「走一走」（stretch his legs，雙關語有伸腿之意），還說媒體「待會全都會開他玩笑」。

紐西蘭網友很快流傳各種相關笑話版本，「#張開你雙腿」（#spreadyourlegs）頓時成為熱門主題標籤。一些網友呼籲同胞「張開雙腿，救救生命」，另一名網友寫道：「我正在這裡聽從政府指示。」

紐西蘭今天新增35例COVID-19確診，使得這波Delta變異株疫情感染總人數來到107人。總理阿爾登（Jacinda Ardern）並宣布延長全國四級警戒封城 措施，並警告疫情尚未達到高峰。