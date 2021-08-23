菲律賓確診飆新高 參謀總長完整接種仍染疫

圖為菲律賓參謀總長佛斯蒂諾3月1日接種中國的科興疫苗。Getty Images

菲律賓21日才從最嚴格的封城管制措施鬆綁，今天COVID-19確診數就飆上疫情爆發以來新高，新增1萬8332人染疫。參謀總長佛斯蒂諾雖已完整接種兩劑疫苗 ，今天仍宣布確診。

佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）今天發表聲明說：「我下午收到即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）結果，確認我的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測呈陽性。」

他表示：「幸運的是，我已完整接種疫苗。儘管處於隔離中，我仍精神抖擻地繼續工作 。」

菲律賓3月1日展開COVID-19疫苗接種，佛斯蒂諾隔天接種中國捐贈的首批科興疫苗。目前無法得知他接種的第2劑是否也是科興疫苗。

佛斯蒂諾原為陸軍司令，7月31日才接替屆齡退休的索貝哈那（Cirilito Sobejana）成為新任參謀總長。

佛斯蒂諾上午原本預定與媒體記者線上會談，因COVID-19快篩結果呈陽性而取消。他下午預定與來訪的美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）會面的計畫也因此取消。

佛斯蒂諾在聲明中說：「（隔離期間）我仍將統率菲律賓武裝部隊，但將持續遵循隔離規範，以確保一起工作的人和我家人的安全。」

菲國今天通報新增1萬8332人確診COVID-19、151人不治，累計確診病例達185萬7646例、3萬1961人病逝。

另外，菲律賓今天通報再驗出466例Delta變異株 病例，累計Delta變異株染疫者達1273人。

菲國衛生部指出，大馬尼拉地區和呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）確認已出現Delta變異株社區傳播（community transmission）。