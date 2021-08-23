從抗疫典範到淪為疫情熱區 越南防疫為何跌落神壇？

越南今日出動軍隊封鎖胡志明市，執行嚴格的防疫封城措施。 路透

越南 原本是全球對抗新冠肺炎疫情的防疫 優等生，但在防線遭到Delta變種病毒攻破後，現在最大城胡志明市陷入嚴格封城，經濟顯入停擺。時事評論家皮塞克（William Pesek）指出，越南的例子可以提供世人警惕，早期防疫成功的國家千萬不能拖慢進口疫苗 、進行施打的速度，否則一下就會被病毒攻陷。

皮塞克在「日經亞洲評論」網站撰寫專欄指出，河內當局在幾個月前還是人人稱羨的對象，越南還因為大量接收了從中國流出的製造業工作，是全球陷入疫情時少數的經濟亮點。

現在，越南卻成為整個東南亞過度自滿防疫成果的縮影，泰國、印尼等國家也曾以為，自己早期的防疫成就，能夠隨時再重複上演，疫苗接種不必急。

河內當局猛然發現，國內9,800萬人民只有1.4%完整接種疫苗，在6月急著投入11億美元加快採購打疫苗，希望能在明年初達成75%的疫苗完成接種率。

皮塞克指出，當日本已經在掙扎對付更新的Lambda變種病毒、美國正準備開始幫人民施打第三劑疫苗補強針時，越南的疫苗進度顯然是太遲了。

不過他認為，也許越南還是能夠帶來和去年一樣的驚奇，度過疫情難關，只是這次得要靠猛打電話確保國外疫苗順利進口，不能只靠自己的封城或者自行研發的疫苗。