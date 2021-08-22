我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

阿富汗婦女身懷六甲 搭美軍運輸機產女

反神學士領袖：盼與神學士和談 但準備應戰

中央社喀布爾22日綜合外電報導
反神學士領袖馬蘇德。(Getty Images)
反神學士領袖馬蘇德。(Getty Images)

神學士（Taliban，另譯塔利班）領袖馬蘇德（Ahmed Massoud）今天說，盼與神學士和談，不過他的部隊已準備應戰。

路透報導，馬蘇德在他的根據地龐吉夏河谷（Panjshir Valley）接受路透電話訪問表示：「我們希望神學士了解，和談是唯一的出路，我們不希望爆發戰爭。」

馬蘇德在龐吉夏河谷收編政府軍與特種部隊的殘餘，還有當地的民兵。

不過他另表示，若目前部署在龐吉夏河谷外的神學士部隊意圖發動攻擊，效忠他的支持者已準備應戰，並說：「他們願意捍衛，他們願意奮戰，他們願意抵抗任何極權政權。」

另據總部在杜拜的阿拉伯電視台（Al-Arabiya Television）報導，馬蘇德表示，他不會把目前由他掌控的地區，拱手交給神學士。

馬蘇德說，若神學士拒絕和談，則戰爭將「無法避免」，呼籲籌組包括神學士等派系在內的政府，以共治阿富汗

他說，反對神學士的政府軍已經在多省集結，並聚集在他的根據地龐吉夏河谷。

馬蘇德是阿富汗最知名反神學士戰士老馬蘇德（Ahmed Shah Massoud）的兒子。馬蘇德在2001年9月11日恐怖攻擊事件發生2天前，遭到蓋達組織（Al-Qaeda）暗殺身亡。

神學士 阿富汗

上一則

英國國防部：7名阿富汗人在喀布爾機場外喪命

延伸閱讀

「只是恐怖組織」多數國家暫緩承認神學士政權

「只是恐怖組織」多數國家暫緩承認神學士政權
安全回家？拜登喊話不到1天 僑民到不了喀布爾機場

安全回家？拜登喊話不到1天 僑民到不了喀布爾機場
神學士最高領導人返阿籌建政府 IS卻批「美國代理人」

神學士最高領導人返阿籌建政府 IS卻批「美國代理人」
「神學士有能力帶來安全」 阿富汗流亡總統弟表態效忠

「神學士有能力帶來安全」 阿富汗流亡總統弟表態效忠

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
神學士武裝人員18日在喀布爾附近地區巡邏。(美聯社)

神學士4度登門下令煮飯 貧婦無法餵飽 竟遭活活打死

2021-08-18 04:16

超人氣

更多 >
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網
兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩