反神學士領袖：盼與神學士和談 但準備應戰

反神學士領袖馬蘇德。(Getty Images)

反神學士 （Taliban，另譯塔利班）領袖馬蘇德（Ahmed Massoud）今天說，盼與神學士和談，不過他的部隊已準備應戰。

路透報導，馬蘇德在他的根據地龐吉夏河谷（Panjshir Valley）接受路透電話訪問表示：「我們希望神學士了解，和談是唯一的出路，我們不希望爆發戰爭。」

馬蘇德在龐吉夏河谷收編政府軍與特種部隊的殘餘，還有當地的民兵。

不過他另表示，若目前部署在龐吉夏河谷外的神學士部隊意圖發動攻擊，效忠他的支持者已準備應戰，並說：「他們願意捍衛，他們願意奮戰，他們願意抵抗任何極權政權。」

另據總部在杜拜的阿拉伯電視台（Al-Arabiya Television）報導，馬蘇德表示，他不會把目前由他掌控的地區，拱手交給神學士。

馬蘇德說，若神學士拒絕和談，則戰爭將「無法避免」，呼籲籌組包括神學士等派系在內的政府，以共治阿富汗 。

他說，反對神學士的政府軍已經在多省集結，並聚集在他的根據地龐吉夏河谷。

馬蘇德是阿富汗最知名反神學士戰士老馬蘇德（Ahmed Shah Massoud）的兒子。馬蘇德在2001年9月11日恐怖攻擊事件發生2天前，遭到蓋達組織（Al-Qaeda）暗殺身亡。