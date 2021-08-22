日外相德黑蘭會商阿富汗危機 伊朗總統批美霸凌

日本外務大臣茂木敏充(左)與伊朗新總統萊希會面。(美聯社)

日本外務大臣茂木敏充刻正訪問德黑蘭，與伊朗 就包括核子協議、阿富汗 情勢演變在內議題進行高層會商。伊朗新總統萊希指責美國 對區域「霸凌」，插足阿富汗種下禍端。

半島電視台（Al Jazeera）報導，訪問中東的茂木昨天深夜抵德黑蘭，今天會見總統萊希（Ebrahim Raisi）、外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）、最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）等人。

萊希告訴茂木，伊朗對通稱「伊朗核子協議」的聯合全面行動方案（JCPOA）承諾維持不變。

萊希說：「美方必須對全世界輿論有個交代，他們為何不實踐對JCPOA承諾而退出此一國際協議。」他強調伊朗不反對進行談判。

根據伊朗總統府官網，茂木重申東京支持此一多方協議的立場，強調「我們認為恢復JCPOA對各方有利，有助於透過對話解決問題」。

伊朗、中國、俄羅斯、法國、德國、英國、歐洲聯盟、美國代表可望很快重返奧地利維也納針對恢復核協議繼續談判。談判進行6輪後，因伊朗組成新政府而於7月暫停。

但是針對哪些美國制裁應予解除、如何解除，以及伊朗如何縮減核計畫，諸多重大歧見令人懷疑協議是否得以恢復。

美國撤軍後，阿富汗民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）近日在幾天之內就接掌政權。萊希今天還告訴茂木，日本和鄰近國家致力幫助阿富汗，德黑蘭對此歡迎。

他重申，阿富汗人必須為自己國家的走向作出決定，美國人於20年後撤離，代表他們承認當年插足阿富汗是個錯誤。

萊希說：「無庸置疑，在可預見未來我們也將見證到區域內和波斯灣地區其他國家如此認錯。」他並指責美國對區域進行「霸凌」。

茂木對阿富汗近日情勢演變表達憂心，強調必須停止暴力、保衛人民。

他說：「東京支持區域國家開展外交努力，以達成區域和平安全。我們基本立場就是，問題必須透過對話解決。」

會談也觸及逾15億美元大量伊朗資產因美國制裁而繼續遭日本凍結的事。萊希表示，「延遲解凍日本銀行內伊朗資產的作法毫無正當性」。

茂木率領的代表團今天稍早在伊朗外交部會見即將卸任的外長查瑞夫。查瑞夫推文說，雙方「討論加強雙邊關係、如何恢復JCPOA，以及美國造成的災難性阿富汗情勢」。

日本駐伊朗大使館於推特帳號宣布，兩國簽署一項海關協定，「此一協定目標對海關事務提供行政援助並且共同合作」。