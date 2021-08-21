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颶風葛瑞斯發威 二度登陸墨西哥 已知8死

中央社／墨西哥特科盧特拉21日綜合外電報導
颶風葛瑞斯今天侵襲墨西哥東部，造成至少8人喪生，並引發洪水、中斷電力並損壞房屋。（Getty Images）
颶風葛瑞斯今天侵襲墨西哥東部，造成至少8人喪生，並引發洪水、中斷電力並損壞房屋。（Getty Images）

颶風葛瑞斯（Grace）今天侵襲墨西哥東部，造成至少8人喪生，並引發洪水、中斷電力並損壞房屋，接著在進入山區後威力逐漸減弱。

法新社報導，葛瑞斯在夜間以3級風暴威力在韋拉克魯斯州（Veracruz）城市特科盧特拉（Tecolutla）附近二度登陸墨西哥，觸發坍方和大水警報。

葛瑞斯過境，讓人口約2萬4000人的特科盧特拉街頭布滿倒塌的路樹、號誌和鐵皮屋頂。

在韋拉克魯斯州首府札拉巴（Xalapa），街道變為泥濘黃河，當地許多住家在經過風速每小時200公里的強風橫掃後，都陷入停電狀態。

韋州州長賈西亞（Cuitlahuac Garcia）在記者會上表示，札拉巴和波塞黎加市（Poza Rica）分別有7人和1人喪命，死者包括未成年人。

鄰近的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）部分地區也傳出水患災情，墨西哥中部的普艾布拉州（Puebla）樹木被吹倒，建築物也受到輕微損害。

社群媒體張貼的韋州災情可見建築物遭到破壞、車輛泡水。賈西亞表示，韋州數條河川將引發水患，呼籲當地居民避難。

據路透社報導，首都墨西哥市（Mexico City）國際機場受到颶風影響，部分航班取消。墨西哥聯邦電力委員會（CFE）通報56萬5000用電戶停電。

颶風葛瑞斯進入內陸山區後威力迅速減弱，到了北美中部夏令時區下午4時在墨西哥中部消散，最大風速減至每小時35公里，中心位置在墨西哥市西北西方105公里。

颶風葛瑞斯今天侵襲墨西哥東部，造成至少8人喪生，並引發洪水、中斷電力並損壞房屋。...
颶風葛瑞斯今天侵襲墨西哥東部，造成至少8人喪生，並引發洪水、中斷電力並損壞房屋。（Getty Images）
颶風葛瑞斯今天侵襲墨西哥東部，造成至少8人喪生，並引發洪水、中斷電力並損壞房屋。...
颶風葛瑞斯今天侵襲墨西哥東部，造成至少8人喪生，並引發洪水、中斷電力並損壞房屋。（Getty Images）

墨西哥 颶風 賈西

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