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梅根想讓英國皇室現代化 踢到大鐵板 自討沒趣

記者蘇詠智／即時報導
梅根被指對於英國皇室現代化有很多想法，但皇室完全無意採納。（路透資料照片）
梅根被指對於英國皇室現代化有很多想法，但皇室完全無意採納。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根，嫁入皇室後並沒有度過多少開心的日子，就與夫婿一起鬧得要卸下重要皇室成員身份、到美國建立新生活。英國媒體與民眾是她和哈利的做法為「背叛皇室」、「想消滅君主立憲」，因此對他們的一舉一動無不冷嘲熱諷，認定皇室完全沒有責任，都是他們兩個不識好歹。英國的「皇室專家」其實很多專門幫擦脂抹粉，有如皇室的傳聲筒，特別在「梅根vs.皇室」上，幾乎對梅根很少有好話。

近日皇室專家安琪拉勒文又開始酸梅根，稱她在皇室感到不愉快，是因為她對於皇室的現代化有很多想法，而皇室一點都沒興趣採納。理論上一個願意與時俱進的單位，不至於連旁人的建議都不願意至少聽一聽，只有最剛愎、守舊的單位才會堅持繼續陳規，但顯然英國民眾對於皇室的死忠程度就讓他們覺得皇室做任何決定都是正確的，想跟他們唱反調的人都有問題，因此梅根就是最有問題的那一個。安琪拉諷刺梅根自以為比其他人懂得都多，永遠都想要掌控、管理些什麼，最近又和哈利一起發表關於海地地震和阿富汗情勢的聲明，以為她才在聯合國演說過一次就擁有「國際影響力」。英國媒體與民眾拚命挑剔梅根與哈利，卻沒有時間去檢討，皇室從以前到現在，到底有沒有任何問題？

不過梅根與哈利不能說沒享受過身為皇室重要成員帶來的禮遇，去年上市後引起話題的專書「尋找自由」作者史高比，今年增補了關於兩人接受歐普拉專訪的內幕，以及一些更新的訊息，近期將推出全新增訂版本。史高比認為，梅根與哈利的新生活，沒有他們以為的美好，最艱難的部分就在於，兩人發現要徹底切割皇室成員的身份，遠比想像中要困難，他們原先一隻腳踏出皇室、一隻腳還留著，態度曖昧卻也還保有部分的便宜，哪知道女皇將他們在剩下團體內的皇室代理人身份全部收回，他們被迫要斷乾淨，才知道很多事做起來比說起來難多了。

哈利和梅根被指脫離英國皇室而自立的生活，比他們原先預期要困難，沒有那麼開心。（路...
哈利和梅根被指脫離英國皇室而自立的生活，比他們原先預期要困難，沒有那麼開心。（路透資料照片）

梅根 哈利 英國

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