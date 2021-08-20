我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

納達爾飽受腳傷之苦 提前結束2021年賽季

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

神學士重返阿富汗 網紅被迫逃亡噤聲

中央社香港20日綜合外電報導
薩迪卡（Sadiqa Madadgar）因為參加實境選秀節目「阿富汗之星」（Afghan Star）而走紅，以令人驚艷的歌喉和平易近人的鄰家女孩形象獲得喜愛。圖取自薩迪卡臉書
薩迪卡（Sadiqa Madadgar）因為參加實境選秀節目「阿富汗之星」（Afghan Star）而走紅，以令人驚艷的歌喉和平易近人的鄰家女孩形象獲得喜愛。圖取自薩迪卡臉書

薩迪卡（Sadiqa Madadgar）的社群媒體帳號，看起來和其他成功的阿富汗年輕網紅沒什麼區別，直到神學士（Taliban，另譯塔利班）闖進首都喀布爾（Kabul），顛覆了她的夢想。

法新社報導，神學士重返，在阿富汗的社群媒體掀起驚滔駭浪。知名網紅不是銷聲匿跡，就是逃亡，居民和活動人士則是倉促刪改他們的網路痕跡。

薩迪卡因為參加實境選秀節目「阿富汗之星」（Afghan Star）而走紅，以令人驚艷的歌喉和平易近人的鄰家女孩形象獲得喜愛。

影片來源：youtube/TOLOmusic

身為虔誠的穆斯林，22歲的薩迪卡戴著頭巾。她日常上傳影片，在YouTube有2萬1200人訂閱，Instagram也有18萬2000人追蹤。

她的影片內容包括邊笑邊切西瓜，還有在咖啡廳唱歌，朋友在旁以吉他伴奏。她最近還去了神學士的精神發源地坎達哈（Kandahar），上傳了和女性朋友一起吃比薩的影片。

14日，薩迪卡公然在Instagram發布了她的第一則政治性貼文。

她寫道：「我不想要在網路上表達我的痛苦，但我真的受夠這一切。當我看到這片土地、我的故土在我眼前慢慢被摧毀，我的心碎成一片片。」

隔天，神學士攻入喀布爾，薩迪卡不再發文。

數以百萬計阿富汗年輕人，尤其是女性與少數信仰者都憂心，過去在網路發布的內容，可能會讓他們有生命危險。

幾乎沒有人能夠忘記，神學士上次在1996至2001年執掌阿富汗時期，實施極度保守的伊斯蘭律法。

女性被禁止參與公眾生活，女孩無法上學，娛樂活動被禁止，並實施石刑等嚴酷懲罰。

阿伊達（Ayeda Shadab）是許多阿富汗年輕女性的時尚指標，在Instagram有29萬名追隨者，TikTok有40萬名。她在喀布爾開設高檔精品店，每天都會穿上到貨的最新服飾，拍照上傳網路。

對於神學士將會如何對待她這種時尚女企業家，阿伊達並不心存幻想。

她最近接受德國第二電台（ZDF）訪問時說：「如果神學士拿下喀布爾，像我這種人將不再安全。像我這種不戴面紗、有工作的女性，他們無法接受。」

阿伊達十分恐懼神學士復辟，導致她必須逃亡。她最近告訴追隨者，她已經搬到土耳其。

但有些人則沒那麼幸運。

19歲的安瓦利（Zaki Anvari）是知名足球員，效力於阿富汗國家青年足球隊，常在社群媒體上傳時尚自拍。

阿富汗運動總會19日證實，安瓦利是試圖攀附美國軍機逃離喀布爾，結果從高空摔落的死者之一。

臉書遵從活動人士、記者與民間社會團體的建議，宣布一項新安全措施，讓阿富汗用戶能迅速封鎖帳號。同時擁有WhatsApp和Instagram的臉書也表示，將成立特別運作中心，「以應對浮現的新威脅」。

美國倡議團體「人權至上」（Human Rights First ）以普什圖語及達利語發布教程，指導阿富汗人刪除他們的數位歷史紀錄。「人權至上」也給香港與緬甸的活動分子，發布過類似教程。

阿富汗 神學士 社群媒體

上一則

美婦女搞定10本護照 飛中東救阿富汗女子機器人隊成員

下一則

梅根想讓英國皇室現代化 踢到大鐵板 自討沒趣

延伸閱讀

梅克爾即將會普亭 討論神學士接管阿富汗等議題

梅克爾即將會普亭 討論神學士接管阿富汗等議題
G7與歐盟外長會議 支持阿富汗人基本人權與自由通行

G7與歐盟外長會議 支持阿富汗人基本人權與自由通行
與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

神學士主政：阿富汗將奉伊斯蘭教法 不實施民主

神學士主政：阿富汗將奉伊斯蘭教法 不實施民主

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25

超人氣

更多 >
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純
不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣