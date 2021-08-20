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美婦女搞定10本護照 飛中東救阿富汗女子機器人隊成員

編譯羅方妤／即時報導
阿富汗女子機器人小組曾在2018年國際機器人比賽中榮獲「勇敢成就獎」，享譽全球。美聯社
阿富汗女子機器人小組曾在2018年國際機器人比賽中榮獲「勇敢成就獎」，享譽全球。美聯社

美國NBC報導，阿富汗女子機器人小組曾在2018年國際機器人比賽中榮獲「勇敢成就獎」，享譽全球。在神學士掌控阿富汗一片混亂之際，小組10名成員幸運撤離到卡達首都多哈，而幕後功臣是數位公民基金會（DCF），及一名美國奧克拉荷馬州60歲婦女艾莉森‧里諾。

里諾育有11名子女，並在50歲時進入美國哈佛大學就讀，擁有國際關係和美國太空政策碩士學位。她曾在探索火星董事會工作，並在女孩們2019年參加火星載人研討會時認識，之後仍保持聯絡。里諾得知首都喀布爾淪快要淪陷時，擔心這些女孩的安全。她聯絡在美國駐卡達大使館工作的前室友幫忙，還親自飛到中東準備相關文件和護照，最後將女孩們撤離到安全地點，繼續接受高等教育。

數位公民基金會（DCF）和卡達外交部聲明也證實：「阿富汗女子機器人小組10名成員已安全飛抵卡達首都多哈。」

DCF感謝卡達政府支持，不僅協助加快簽證流程，還在阿富汗航班急遽減少時派飛機援助。DCF董事會成員伊莉莎白‧謝弗‧布朗表示，其實是女孩們拯救了她們自己，若非她們努力和追求受教育的勇氣，她們仍會被困。DCF也表示會持續和卡達合作，安排仍困在阿富汗的女子機器人小組成員和助手交通。

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