梅克爾即將會普亭 討論塔利班接管阿富汗等議題

德國總理梅克爾(左)今天將訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭(右)舉行會談。美聯社

德國總理梅克爾 今天將訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭 舉行會談。兩人料將討論塔利班接管阿富汗、烏克蘭東部一觸即發的戰爭和俄國盟友白俄羅斯的專制鎮壓等議題。

法新社報導，梅克爾（Angela Merkel）和普亭（Vladimir Putin）今天的會晤，正值俄羅斯反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）遭神經毒攻擊一周年。目前在俄國坐牢的納瓦尼當時在德國柏林接受治療，才保住一命。

梅克爾將神經毒劑攻擊歸咎於克里姆林宮，並要求莫斯科釋放2月自德返俄便遭監禁至今的納瓦尼。但普亭對下毒指控予以否認。

這將是梅克爾任內最後一次訪問俄國。她的幕僚清楚表明，這場會談挑的日期並非偶然。

德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）18日說：「沒錯，那天正是納瓦尼遭下毒一周年。而我們提出的要求至今仍未兌現。」

他表示，這樁案件「尚未查出真相」，這對德俄關係構成「沈重負擔」。

外界也預期，梅克爾將與普亭討論若干重大國際議題。普亭很少在莫斯科接見西方國家訪客。

梅克爾結束訪俄行程後，還將造訪與俄國有敵對關係的烏克蘭。