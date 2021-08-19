我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登強調落實對台承諾 國務院重申一中政策

英特爾公開合作新細節 台積電獲3大製程訂單

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

中央社雪梨19日專電
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

阿富汗民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）奪權後，許多女性不敢出家門，但當地TOLO電視台女記者阿甘德卻如常上班，17日更冒險訪問神學士成員並提出質疑，獲澳洲媒體稱讚她勇氣過人。

澳洲人報（The Australian）網站今天報導，神學士重奪政權後，阿甘德（Beheshta Arghand）成為第一位訪問神學士官員的阿富汗女記者。消息傳出後，澳洲人報（The Australian）隨即透過電話訪問她。

報導一開頭就提到：「這就是阿富汗的勇氣，女記者阿甘德質問神學士成員，要求他解釋為何其手下在占領首都喀布爾後，要挨家挨戶搜查民宅。」報導所指的神學士成員是神學士新聞團隊的赫瑪德（Mawlawi Abdulhaq Hemad）。

赫瑪德當時回答，「全世界現在都承認，神學士才是這個國家真正的統治者」，「我仍對人們害怕神學士感到驚訝」。

報導提到，阿甘德所任職的TOLO電視台是阿富汗最大規模民營電視台。台內有很多記者都是神學士針對的對象，因為神學士不滿他們對阿富汗反抗軍不敬和具有敵意。

報導也指出，TOLO電視台在過去5年來，一共有12位記者被殺害。阿甘德向澳洲人報表示，她堅持如常上班，是為了要宣示女性有權工作。

赫瑪德17日突然現身於TOLO電視台，當阿甘德得知自己將要訪問赫瑪德時，簡直讓她感到「震驚」。

阿甘德提到，要她坐在赫瑪德面前進行訪問是「非常困難的事情」。她說：「對他來說，可能沒什麼大不了；但對我來說，這是很嚴重的事情。」

她也提到，赫瑪德在訪問結束後向她說：「我的姐妹，別擔心，一切都會安好的。」

阿甘德向澳洲人報表示，她仍很憂心，並強調：「我們不想回到往日女性只能待在家、不准工作的年代。」

儘管壓力再大，阿甘德還是完成了訪問的任務。她提到，訪問過程中，當赫瑪德說「全世界現在都承認神學士是這國家的真正統治者」時，她「控制住自己的情緒和身體語言」。

報導指出，雖然未來還可能會有其他女記者訪問神學士領袖，但絕大多數都將會是外國記者，她們可以在事後離開阿富汗。而像阿甘德這樣的當地女性記者，卻是要承受可能隨之而來的各種後果。

除了阿甘德之外，TOLO電視台其他女記者阿塔帕（Hasiba Atakpal）和拉希米（Zahra Rahimi）等，也持續走上街頭，並且在神學士的威嚇之下完成採訪任務。

TOLO電視台老闆莫赫塞尼（Saad Mohseni）表示，電視台新聞團隊的勇氣讓他感到敬佩。他說：「這是非凡的勇氣。」

莫赫塞尼強調：「我肯定她們是很害怕的，但她們的勇氣蓋過了她們的恐懼。」

此外，莫赫塞尼表示，該台之後播放節目內容會變得非常審慎，例如音樂節目必須避免出現穿短裙女性畫面；電視台更需要「逐個小時重新檢查」所有節目內容。他認為，神學士不可能持續對媒體採取寬容態度。

影片來源：YouTube TOLOnews

神學士 阿富汗 澳洲

上一則

鴉片提供神學士大量資金 阿富汗恐難成無毒國家

下一則

牛津研究：輝瑞疫苗效力下降速度較AZ快

延伸閱讀

與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

鴉片提供神學士大量資金 阿富汗恐難成無毒國家

鴉片提供神學士大量資金 阿富汗恐難成無毒國家
神學士掌權喀布爾市容改變 店面女性圖像遭損毀

神學士掌權喀布爾市容改變 店面女性圖像遭損毀
神學士接管阿富汗 坐擁價值近1兆美元礦藏

神學士接管阿富汗 坐擁價值近1兆美元礦藏

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明
美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率
和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應