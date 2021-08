不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

阿富汗 民兵組織神學士 (Taliban,另譯塔利班)奪權後,許多女性不敢出家門,但當地TOLO電視台女記者阿甘德卻如常上班,17日更冒險訪問神學士成員並提出質疑,獲澳洲 媒體稱讚她勇氣過人。

澳洲人報(The Australian)網站今天報導,神學士重奪政權後,阿甘德(Beheshta Arghand)成為第一位訪問神學士官員的阿富汗女記者。消息傳出後,澳洲人報(The Australian)隨即透過電話訪問她。

報導一開頭就提到:「這就是阿富汗的勇氣,女記者阿甘德質問神學士成員,要求他解釋為何其手下在占領首都喀布爾後,要挨家挨戶搜查民宅。」報導所指的神學士成員是神學士新聞團隊的赫瑪德(Mawlawi Abdulhaq Hemad)。

NIMA WORAZ: #Kabul Situation Discussed [Pashto]



In this program, host Beheshta Arghand interviews Mawlawi Abdulhaq Hemad, a close member of the Taliban’s media team, about Kabul’s situation and house-to-house searches in the city. https://t.co/P11zbvxGQC pic.twitter.com/Pk95F54xGr