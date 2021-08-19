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神學士掌權喀布爾市容改變 店面女性圖像遭損毀

中央社喀布爾19日綜合外電報導
阿富汗首都喀布爾商店店面的女性圖像被覆蓋或損毀。(Getty Images)
阿富汗首都喀布爾商店店面的女性圖像被覆蓋或損毀。(Getty Images)

阿富汗首都喀布爾商店店面的女性圖像被覆蓋或損毀，這是民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）奪回政權數日以來，喀布爾市容快速變化的跡象。

法新社報導，自從2001年美國領導的多國軍事行動瓦解神學士政權20年來，數以百計曾經被禁而歇業的美容院，在喀布爾市區的大街小巷重新開張。

這些美容院主要的營業項目包括美妝與美甲，服務愛美的女性。以往阿富汗的婦女成年就不得在公眾面前拋頭露面。

不過當神學士的部隊進逼喀布爾，市區內的美容院中，至少一家開始刷白店面外牆的廣告，以覆蓋流露幸福微笑，穿著白紗的新娘圖像。

另一家被目擊在17日拉下鐵門的美髮沙龍，當時神學士民兵肩上扛著槍在街道兩側巡邏，下令這家美髮沙龍拿黑色噴漆塗掉牆面上模特兒的面容。

上個月有個在喀布爾經營美容院的業主告訴法新社，若神學士奪回政權，她勢必得被迫結束營業。

現年27歲不願透露真實姓名的這位業主說：「若他們回來了，我們絕不會享有當前所擁有的自由，他們就是不要婦女就業。」

目前神學士想對外推出新論述，宣揚他們已淡化若干比較極端的立場，像是發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid ）自奪回政權後首次召開的正式記者會中表示，往昔世人眼中的這個叛亂團體「承諾，依據伊斯蘭教原則讓婦女就業」。

不過阿富汗民眾與國際社會對於他們信誓旦旦的承諾仍存疑。

神學士勢力挺進的同時，也傳出許多還沒出閣的女子及寡婦被迫嫁給神學士民兵的報導，神學士發言人則駁斥這是「惡意宣傳」。

何況往昔神學士執政期間，曾公然在城市的廣場與運動場執行鞭刑及處決，包括拿石頭扔姦夫淫婦至死為止等。如今全球依然非常關切神學士殘害人權的劣跡。

神學士執政後，阿富汗婦女的未來將會如何，仍是充滿變數。

阿富汗首都喀布爾商店店面的女性圖像被覆蓋或損毀。(Getty Images)
阿富汗首都喀布爾商店店面的女性圖像被覆蓋或損毀。(Getty Images)

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