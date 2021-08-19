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神學士接管阿富汗 坐擁價值近1兆美元礦藏

中央社倫敦18日綜合外電報導
阿富汗是全球最貧困的國家之一，但地質專家早就透露阿富汗擁有近1兆美元的礦藏，各國專家也密切觀察神學士進軍阿富汗首都喀布爾後將會如何利用這些寶物。(美聯社)
阿富汗是全球最貧困的國家之一，但地質專家早就透露阿富汗擁有近1兆美元的礦藏，各國專家也密切觀察神學士進軍阿富汗首都喀布爾後將會如何利用這些寶物。(美聯社)

美國進駐20年後，神學士（Taliban，另譯塔利班）重新接管阿富汗。由於該組織無法取得國內多數現金與黃金庫存，國際也宣布斷援，專家正密切觀察，他們將如何利用境內大量的未開發礦藏。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，位處中亞與南亞交界的阿富汗是全球最貧窮國家之一。不過，美國軍方和地質學家早在2010年就透露，阿富汗擁有價值近1兆美元礦藏，這可能徹底翻轉其經濟前景。

過去，嚴峻安全挑戰、基礎設施不足和乾旱氣候等問題，嚴重阻礙了阿富汗的礦產開採工作。如今換成神學士當家，這些問題也不太可能在短期內獲得解決。

然而，儘管阿富汗仍深陷混亂，中國、巴基斯坦、印度等國家還是可能有興趣參與當地的開採工作。

隨著各國為降低碳排，投入電動車和其他潔淨技術研發，鋰、鈷等金屬以及釹等稀土元素的需求也急遽飆升。

國際能源總署（IEA）5月也表示，鋰、銅、鎳、鈷和稀土金屬的全球供應必須大幅增加，否則全世界應對氣候危機的努力將會失敗。

目前中國、剛果民主共和國和澳洲這三國供應了全球鋰、鈷與稀土金屬產量的75%。

據美國政府先前估計，阿富汗的鋰蘊藏量足以媲美擁有全球最大已知藏量的玻利維亞。美國地質調查所（US Geological Survey）專家米爾扎德（Said Mirzad）曾於2010年告訴「科學雜誌」（Science），「如果阿富汗能有數年平靜，讓礦產資源獲得開發，它可能在10年內成為該地區最富有國家之一。」

雖然阿富汗境內部分的金、銅、鐵礦已獲開採，但鋰和稀土礦物的開採工作需要更多投資、技術和時間。國際能源總署估計，從發現礦床到正式開採，平均需要16年之久。

商業風險分析公司維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）亞洲安全分析師帕克斯（Joseph Parkes）認為，雖然神學士已重新掌權，但從叛亂組織過渡到國家政府並非易事，「正常運作的新興礦產政府部門，可能很多年以後才會出現」。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員、曾任國際貨幣基金（IMF）中東和中亞地區主任的莫辛汗（Mosin Khan）表示，現階段阿富汗的礦產年收入僅10億美元。他估計，其中約3至4成收益都落入貪汙官員、軍閥和掌控小型採礦計畫的神學士之手。

莫辛汗指出，阿富汗在前政府統治期間，就已很難吸引外國投資。如今許多全球企業和投資人被要求遵守更高的環境、社會和治理標準，這會導致神學士更難吸引私人資本。

即使如此，對地緣政治驅動的國家支持計畫來說，情況可能完全不同。世界稀土產量第一的中國16日表示，它正「與阿富汗神學士保持聯繫溝通」。

生態未來集團（Ecological Futures Group）創始人兼科學家和安全專家史庫諾弗（Rod Schoonover）告訴CNN，從北京的過往紀錄來看，中國介入將引發外界擔憂，「如果採礦程序不夠小心謹慎，可能對當地生態造成毀滅性破壞，部分沒有發言權的人們也將受到傷害。」

由於目前局勢不穩，北京也可能對與神學士合夥心存質疑。紐約RK Equity合夥人兼鋰產業分析師克雷恩（Howard Klein）指出，「我相信與神學士領導下的阿富汗相較，他們（中國）會優先考慮（投資）其他新興地區。」

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