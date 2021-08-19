亞洲航空公司機組員 展現高疫苗接種率

新加坡航空表示，99%的勤務中機組員和所有前線地勤人員都已接種完疫苗。路透

在等待邊境管制措施鬆綁之際，亞洲航空公司展現出高疫苗 接種率。新加坡航空、馬來西亞航空等公司強制員工打疫苗，菲律賓的航空公司員工自願接種率超高。

路透報導，亞太地區國際旅客仍比疫情 前劇減約95%，對Delta變種病毒的擔憂，也讓部分地區實施更嚴格的隔離規定或航班限制。許多還在放無薪假的機組員只能期盼疫情趕快趨緩，並先打好疫苗，準備解封後的復工。

反觀美國 ，聯合航空本月才成為美國第一家要求所有國內員工接種疫苗的航空公司，夏威夷航空也隨後跟進相同政策。

報導指出，新航、馬航、澳洲航空和香港國泰航空等公司，都已要求機組員必須接種疫苗，否則將失去工作。

新航表示，99%的執勤機組員和所有前線地勤人員，都會趕在9月1日前接種完疫苗；馬航則表示，在7月頒布的政策下，所有執勤機組員和95%的馬來西亞員工，都已完成接種。澳航18日宣布要求所有員工接種疫苗，國泰則命令機組員8月底前需完成接種。

至於在菲律賓等未強迫打疫苗的國家，航空公司機組員自願打疫苗的比率也很高。

菲律賓航空90%的機組員已接種疫苗，廉航宿霧太平洋航空則有92%員工已接種，包括97%的機師，菲律賓亞洲航空也有92%員工已接種過疫苗，包括97%的機組員。

而在台灣，華航表示，所有機組員都已至少完成接種第一劑疫苗，長榮則說，逾90%機組員已接種兩劑疫苗。華航和長榮都並未特別指明是否強迫員工打疫苗。