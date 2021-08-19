我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

打40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

亞洲航空公司機組員 展現高疫苗接種率

編譯易起宇／綜合外電
新加坡航空表示，99%的勤務中機組員和所有前線地勤人員都已接種完疫苗。路透
新加坡航空表示，99%的勤務中機組員和所有前線地勤人員都已接種完疫苗。路透

在等待邊境管制措施鬆綁之際，亞洲航空公司展現出高疫苗接種率。新加坡航空、馬來西亞航空等公司強制員工打疫苗，菲律賓的航空公司員工自願接種率超高。

路透報導，亞太地區國際旅客仍比疫情前劇減約95%，對Delta變種病毒的擔憂，也讓部分地區實施更嚴格的隔離規定或航班限制。許多還在放無薪假的機組員只能期盼疫情趕快趨緩，並先打好疫苗，準備解封後的復工。

反觀美國，聯合航空本月才成為美國第一家要求所有國內員工接種疫苗的航空公司，夏威夷航空也隨後跟進相同政策。

報導指出，新航、馬航、澳洲航空和香港國泰航空等公司，都已要求機組員必須接種疫苗，否則將失去工作。

新航表示，99%的執勤機組員和所有前線地勤人員，都會趕在9月1日前接種完疫苗；馬航則表示，在7月頒布的政策下，所有執勤機組員和95%的馬來西亞員工，都已完成接種。澳航18日宣布要求所有員工接種疫苗，國泰則命令機組員8月底前需完成接種。

至於在菲律賓等未強迫打疫苗的國家，航空公司機組員自願打疫苗的比率也很高。

菲律賓航空90%的機組員已接種疫苗，廉航宿霧太平洋航空則有92%員工已接種，包括97%的機師，菲律賓亞洲航空也有92%員工已接種過疫苗，包括97%的機組員。

而在台灣，華航表示，所有機組員都已至少完成接種第一劑疫苗，長榮則說，逾90%機組員已接種兩劑疫苗。華航和長榮都並未特別指明是否強迫員工打疫苗。

疫苗 美國 疫情

上一則

跟進英美 以色列取消男同性戀捐血限制

下一則

染疫靠肺臟移植救命 全球首例女患者順利出院

延伸閱讀

高端將納美國數位認證？陳時中：美國很重視高端

高端將納美國數位認證？陳時中：美國很重視高端
拜登新規 養老院員工接種疫苗 才能獲聯邦經費

拜登新規 養老院員工接種疫苗 才能獲聯邦經費
CDC：疫苗補強針9月20日全美開打 首波給醫護、養老院

CDC：疫苗補強針9月20日全美開打 首波給醫護、養老院
德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率
和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條