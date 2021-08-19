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疫情期間需求旺 英國合法大麻市場繁榮

中央社倫敦19日綜合外電報導

業界專家表示，英國合法大麻市場在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間生意興隆，發展成僅次於美國的世界第2大規模，原因是民眾急於緩解染疫後的相關症狀。

大麻二酚（Cannabidiol, CBD）最常見的是以油狀物在商業零售通路販售，屬非精神活性（non-psychoactive）成分之一。

據稱大麻二酚有令人紓緩和消炎的特性，但專家認為，市場上長期存在有效性疑慮和缺乏管理等問題。

歐盟2019年已將大麻二酚歸類為食品，英國目前由食品標準局（Britain's Food Standards Agency）負責管制國內大麻二酚產業及其營銷。

大麻素產業協會（ACI）指出，大麻二酚2021年銷售額可達到 6.9 億英鎊（約新台幣264億元），比協會在2019年COVID-19疫情前預測的金額高出幾乎1/3。

大麻素產業協會創辦人之一摩爾（Steve Moore）告訴法新社：「疫情使大麻二酚的需求增加，因為民眾顯然出現了壓力、睡眠問題和焦慮等風險。」

英國公營國民保健署（National Health Service）警告，「無人能保證」，自稱是醫療用大麻且在健康商店以食品補充劑之名販售的產品，例如大麻二酚油，「品質良好或有益健康」。

儘管英國大麻市場繁榮，基於國內藥物法，英國業者無法自行生產大麻二酚，而必須從歐洲和美國進口相關產品。

大麻 英國 疫情

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