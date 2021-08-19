神學士慈眉善目大打公關戰 為何可信度仍如此低？

阿富汗民兵組織神學士再度掌權後似乎發動猛烈公關攻勢，圖為發言人穆賈希德(中)開完首場記者會後與記者握手致意。(美聯社)

阿富汗 民兵組織神學士 （Taliban，另譯塔利班）再度掌權後似乎發動猛烈公關攻勢，又是微笑對記者，又是街頭自拍，甚至接受女記者電視專訪，彷彿告訴世人這回統治將不同。但神學士2.0版說服力恐不高。

法新社報導，神學士在1996至2001年間的殘暴統治留下的記憶，以及其後近20年叛亂期間殺害了數以萬計的人，這些事實都深刻烙印在阿富汗人民腦海，尤其女性和宗教少數族群更是難以忘卻。

而現在的神學士給了哪些承諾？

神學士長年發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）17日在個人首場記者會上表示，新的神學士政府和20 年前相比，「在意識形態和信仰方面，並沒有差異」；但「根據經驗累積、成熟度和對事務的洞察，無疑會有許多不同」。

他接著一樣樣點名：包括給所有人完全特赦、女性將有受教育和就業等權利、媒體將獨立自由，以及在種族和宗派間存在根深蒂固嫌隙的阿富汗，將組成包容各方的政府。另一名神學士官員也坐下來接受一名女記者電視專訪，來強調這些改變。

神學士還承諾，不會允許阿富汗的土地被利用來當作打擊其他國家的基地，且他們想要成為國際社會的一員。

神學士並做出可能是所有行動中最驚人的一舉，他們派代表參加什葉派最重要節日之一阿舒拉節（Ashura ）的慶典。對於神學士在內許多立場強硬的遜尼派人士來說，什葉派在他們眼中是異教徒。

不過，所有這些承諾都有個但書：一切必須符合神學士詮釋的伊斯蘭教信條。

但神學士的可信度為何如此低？

因為幾乎所有人都沒忘記，神學士上回執政時，在阿富汗實行他們極度保守的伊斯蘭教法版本，包括女性被排除在公共生活外、女孩不能上學、娛樂活動被禁止及實施嚴刑峻罰，例如通姦罪處以石刑。

國際間還譴責當時的神學士政府大肆屠殺百姓，尤其是什葉派等宗教少數族群人口。即使神學士當年因包庇蓋達組織（Al-Qaeda）和其首腦賓拉登（Osama bin Laden），而於2001年遭到推翻，但其後阿富汗境內的什葉派仍一直是致命炸彈攻擊和刺殺行動鎖定的對象。

神學士25年前首度攻陷阿富汗首都喀布爾 （Kabul）時，也承諾會大赦敵手，和他們上週的做法很類似。當時的神學士領導人歐瑪（Mullah Omar）1996年9月25 日告訴喀布爾居民：「我們不相信任何形式的報復。」

但2天後，神學士便槍殺了前總統納吉布拉（Mohammed Najibullah），並把他血淋淋的屍體拖出去吊在一根柱子上。

儘管現在的神學士試圖展現溫和的新面孔，但仍有報導傳出他們的戰士騷擾記者，或在境內某些地方阻止女性進入大學。

此外，喀布爾一帶店面的女性廣告圖像被人遮蓋或塗毀；在阿富汗鄉間或較小城市也傳出神學士的執法人員粗暴對待民眾。

而穆賈希德17日召開記者會談及新聞自由的地方，在神學士攻陷喀布爾的一周多前，他們才宣稱在同個地點擊斃了阿富汗政府媒體中心主任。

在阿富汗南部城市坎達哈（Kandahar）經營一個女性教育慈善組織的杜朗尼（Pashtana Durrani）接受英國第四頻道（Channel 4）訪問時指出：「他們現在有更好的公關。…他們能說英語，能和國際媒體溝通。」

「他們在記者會上說的和實際做的，卻是不同的兩件事。他們沒有改變過，這是嚴肅的事實。他們還是同樣的人。」

英國首相強生（Boris Johnson）18日也呼應美國等政府提出的警告。他說：「我們將依據這個政權所做的選擇和採取的行動來評判它，而非依據它所言。」