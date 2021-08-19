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CNN：衛星照片顯示 俄國擬試射核動力天殞飛彈

中央社華盛頓18日綜合外電報導
CNN取得的衛星照片顯示，俄羅斯打算再度試射名為「天殞」的核動力巡弋飛彈。圖為俄國普亭。(美聯社)
CNN取得的衛星照片顯示，俄羅斯打算再度試射名為「天殞」的核動力巡弋飛彈。圖為俄國普亭。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN取得的衛星照片顯示俄羅斯打算再度試射名為「天殞」（Skyfall）的核動力巡弋飛彈，這是為戰勝美國防空系統而研發的爭議性武器。

美國密德伯里國際研究學院防擴散研究中心（Middlebury Institute for International Studies for Nonproliferation Studies）的專家，分析由美國商業衛星新創公司Capella Space於16日拍攝的衛星照片指出，由此足可「斷定俄羅斯打算試射這款核動力巡弋飛彈」，至於試射地點已知是位於北極圈附近一處發射場。

根據曾聽取俄國擬試射核動力巡弋飛彈簡報的消息來源指出，美方已掌握俄羅斯可能準備再度試射稱之為「海燕式」（Burevestnik）的核動力巡弋飛彈，這是俄羅斯先進武器計畫的項目之一。

分析衛星照片的研究員、密德伯里國際研究學院武器專家路易斯（Jeffrey Lewis）指出：「原則上，使用核反應器將給予巡弋飛彈射程無極限，使（飛彈）飛行低於及繞過美國的飛彈防禦雷達與攔截飛彈。」

他說，這套系統要能成功運作存在許多棘手難題，更不用說測試這套系統，可能會構成環境與人類健康的威脅。

路易斯表示，即因上述的風險，促使若干專家把這款武器稱之為「會飛的車諾比」（flying Chernobyl），並指出2019年8月為了尋回一枚墜落在白海（White Sea）的飛彈，導致5名俄羅斯技術人員喪命的爆炸事件。

路易斯說，研究人員近數月來持續監控飛彈發射場址，並分析商用衛星影像公司星球（Planet）今年夏天拍攝的畫面，顯示這個地方貨運頻繁，庫存處的補給品堆積如山，最近，俄羅斯發布「海事通知」警告在15日至20日之間，位於俄羅斯新地島（Novaya Zemlya）潘科沃（Pankovo）附近，也就是海燕式核動力巡弋飛彈試射場址一帶，將執行高風險任務。

路易斯指出，16日取得的一張高解析雷達影像顯示，「俄羅斯的工作人員曾架起一座大型的環境庇護設施，以保護飛彈與籌備試射的工作人員免於惡劣天候」。

他說：「這個庇護設施已經撤除，發射台上豎立著一個龐然大物，很可能是北約代號SSC－X－9 Skyfall、也就是海燕式飛彈的發射器，發射台旁也有非常多的物體，這些可能是聯結車與海運貨櫃，而在上回6月間光學拍攝的影像，這些物件都沒有出現。」

美國也打算升級核武之際，俄羅斯持續現代化戰略核武，並研發反制美國及「北大西洋公約組織」（NATO ）的武器系統，又誇口俄國將成為主要的軍事強權，引發核武競賽捲土重來的隱憂。

俄羅斯 美國 庇護

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