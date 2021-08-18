複製粘貼的「民主」為何在阿富汗「水土不服」？

8月15日，從阿富汗撤離的約640名民眾全部擠在美國空軍運輸機內。（路透）

當下，阿富汗 成為世界最熱的焦點。短短數日內，美國 外交人員迅速撤離，阿富汗總統加尼辭職並離境，留下一個千瘡百孔的國家和數千萬流離失所的平民。從2001年以「反恐」和「人權」之名發動阿富汗戰爭，到2021年從喀布爾 撤出，美國花費20年、投入2萬億美元和2000多名士兵生命的「民主實驗」為何在阿富汗「水土不服」？這一現實問題，恐怕並非「歷史輪回」隱喻的重現，而是關乎不同文明相遇相處之道的又一次考驗。

美國前駐阿富汗大使邁克爾·麥金利日前在《外交事務》雜誌撰文承認，美軍撤離的決定即使推遲一或兩年，也不會對阿富汗土地上「不可承受的悲劇場景」帶來任何改變。

近代以來，隨著西歐國家和美國的相繼崛起，西方民主制度和發展模式在一段時期內被一些人認定為人類文明形態的「神話」。這種觀念發展到極緻，即是福山的「歷史終結論」。

實際情況卻是，不同國家有各自的文明基因，進而決定其發展道路和民主模式。美式民主是西方基督教文明傳統下的特有產物，非西方國家通過「直接植入」的方式很難「成為西方」。

英國歷史學家湯因比曾說，文明包含著不被其他文明所理解的東西。不同文明之間的差異性，不但不應當成為彼此對立的前提，反而應當成為文明多元、結合互補的基礎。

美國和阿富汗分屬典型的基督教文明和伊斯蘭文明，文明的差異本屬正常。但出於「文明優越感」和「力量即正義」的思維，試圖在阿富汗強制性、斷裂式地植入美式民主，卻無視當地歷史文化及現實國情，最終祗為世界提供了又一個「並不普適」的例證。

不同文明自有其價值體系和內在邏輯，文明的根性更經過自然的發育和歷史的積澱。一個國家治理體系與治理能力也同這個國家的歷史傳承和文化傳統密切相關，解決某一國家的問題祗能在本國土地上探尋適合自己的道路和辦法。若始終秉持「非敵即友」的二元觀念、零和博弈的思維定勢，恐怕祗會造成更多不同文明、不同種族、不同國家、不同宗教、不同階層之間的對抗與衝突。

阿富汗裔美國作家塔米姆·安薩利曾說，阿富汗人一直都有他們自己的故事，大國干預迭次發生，不同的入侵者來往更替，但卻永遠不是阿富汗故事中的主角。

美國模式不是人類發展的唯一路徑，西方化更不是古老文明實現現代化轉型的唯一選擇。或許正如香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年所言，「一個多元的、各種政體並存的世界才是一個真實的現實世界。」