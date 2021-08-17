拜登致電強生 下周開G7會議 討論人道援助阿富汗

美國總統拜登今天和英國首相強生通話，就阿富汗情勢交換意見，雙方同意下周舉行七大工業國組織（G7）領導人視訊會議討論人道援助事宜。（Getty Images）

阿富汗 變天，由神學士（Taliban，另譯塔利班）取代親美政權，各國緊急安排撤僑事宜，部分阿富汗人正設法離開母國；白宮 17日表示，美國總統拜登 今天和英國首相強生（Boris Johnson）通話，就阿富汗情勢交換意見，雙方同意下周舉行七大工業國組織（G7）領導人視訊會議討論人道援助事宜。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan） 17日才剛表示，在神學士掌握阿富汗首都喀布爾後，拜登並未與任何外國領導人進行討論。

白宮下午即宣布，拜登和強生通話，讚許其軍職和文職人員通力合作，在阿富汗協助撤僑和相關阿國人士的勇敢且專業表現，兩人討論未來仍須和盟友、民主夥伴在阿富汗政策上緊密合作，包括國際社會要如何提供進一步人道援助與支持難民和其他脆弱的阿富汗人。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日分別呼籲，國際社會加強援助阿富汗鄰國，避免阿富汗難民進一步擴散到歐洲。

拜登16日從馬里蘭州大衛營短暫趕回白宮發表談話；17日上午和國安團隊成員共同聽取阿富汗簡報，致電強生，白宮傍晚宣布拜登將再度返回華府，並未宣布更多公開活動。