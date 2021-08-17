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立陶宛允台灣設代表處 中國突斷鐵路貨運

中央社倫敦17日專電

台灣即將在立陶宛設立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，引發北京不滿，國有企業「中鐵集裝箱」近日告知立陶宛客戶，受雙邊關係惡化影響，將中斷8月底及9月直達立陶宛的鐵路貨運。

成立於2003年的「中鐵集裝箱」（CRCT）隸屬中國國家鐵路集團，主要經營歐洲及中亞地區，在德國、俄羅斯、哈薩克等國設有營業據點，由中國直達立陶宛的貨運線是「一帶一路」計畫的一部分。

「波羅的海通訊社」（Baltic News Service, BNS ）取得「中鐵集裝箱」給立陶宛客戶的信件，內容提到由於立陶宛與中國之間的政治情勢緊張，原定本月底出發的貨運班次將取消，且所有往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的直達班次都將取消，直到進一步通知。

不過，立陶宛駐中官員尚未接獲相關正式通知。負責交通運輸事務的立陶宛駐中國大使館參贊林姆柯斯（Ramūnas Rimkus）認為，中方的決定是政治考量。

他指出，中國許多大型企業是國營企業，領導層為保住職位必須對政治層峰積極主動表示忠誠，中國與立陶宛關係惡化就是個表現的好機會。

不過，他告訴波羅的海通訊社，對「中鐵集裝箱」而言，中斷直達立陶宛的貨運班次損失不大，「相較於讓黨生氣，這區區幾歐元的損失確實是風險較小的選項」。

業務涵蓋中國對立陶宛貨運的愛沙尼亞物流運輸公司ACE Logistics評估，中方的決策確實會造成不便，但不會導致巨大損失。貨物仍能從中國經由波蘭等地進入立陶宛，雖然交期、運費等成本勢必上升。

去年6月起，中國才有固定的鐵路貨運班次開往立陶宛。

台灣與立陶宛關係近期顯著升溫，雙方規劃今年互設代表處，其中台灣駐立陶宛代表處將以「台灣」為名，是台灣在歐洲地區及中國邦交國首例。中國外交部10 日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使，以示抗議。

立陶宛專家學者多認為，外交單位在此之前即對北京的相關決定有心理準備，透過經濟手段施壓也是北京常用的招術。

事實上，中國外交部10日作出召回大使相關宣布後，立陶宛交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis ）即示警，與中國的關係惡化恐影響雙邊鐵路貨運，但他同時也說，立中兩國的經濟連結不強，因此損失不大。「立陶宛鐵路公司」（Lietuvos Geležinkeliai ）執行長巴圖施卡（ Mantas Bartuška）甚至預測，來自中國的貨運量在秋季稍晚將增加。

根據聯合國資料庫COMTRADE，去年中國對立陶宛的出口貿易額近14億美元，立陶宛對中國則不到4億美元。

立陶宛 中國 台灣

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