神學士重掌政權 阿富汗女記者拒絕棄守崗位

影片來源：YouTube BBC頻道

在頭紗外戴上鋼盔，艾妮莎．夏希德（Anisa Shaheed）的工作 大概是全世界最危險的工作之一。她是一名記者，而且是在阿富汗 工作的女記者。

英國廣播公司（BBC）報導，從阿富汗戰爭自2001年爆發以來，眾多記者命喪阿富汗。但是，艾妮莎拒絕棄守崗位。

她接受BBC訪問表示：「阿富汗有太多沒有被說出的故事，我們必須把它們說出來。」

艾妮莎在神學士 （（Taliban，另譯塔利班））的統治下成長，當時女性的工作與受教權均被剝奪。她說：「多年來，我一直懷抱著能夠重返校園的夢想。」

神學士垮台後，艾妮莎如願就讀喀布爾大學。2009 年，她進入阿富汗規模最大且最著名的「黎明新聞」（Tolo News）電視台，報導阿富汗政治情勢、選舉、人權與國安等種種議題。

今年6月，艾妮莎從1700多名候選人中脫穎而出，被Free Speech Hub授予「年度最佳記者」獎項，並被選為「言論自由代表人物」（The Face of Freedom of Speech）。

當時，阿富汗媒體界正憂心，神學士與美國達成的和平協議將會給媒體自由帶來何種影響。

根據Free Speech Hub，過去6個月，有10名媒體工作者在阿富汗喪命；而在過去20年，更有超過100名記者與媒體工作者死於阿富汗戰火或鎖定攻擊。

去年6月，「無國界記者組織」（Reporters without Borders）認可艾妮莎在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情報導中展現的「勇氣」，將她選為30名「抗疫訊息英雄」之一。

獲選者有記者、吹哨者與媒體平台等。曾連載武漢封城紀實的中國作家方方，以及率先揭露中國爆發疫情的已故「吹哨者」醫師李文亮均上榜。

艾妮莎說，父親曾希望她當一名老師，但成為記者4、5年後，雙親不再反對，只擔心她的安危。

阿富汗歧視女性的情況，令艾妮莎的工作更加艱難。有神學士前指揮官曾說，他不能接受女記者的採訪。「他說，妳可以跟攝影師交換位置嗎？讓攝影師坐下來採訪。」

安全是重大問題。艾妮莎每天走不一樣的路線去上班，「我們對於接到的每通電話、去的每個地方都要小心」。

她說：「我們已經有許多朋友和同僚死去，每一次都把我們更帶向絕望。」

不間斷的暴力事件，對心理也是沉重負擔。「沒有什麼比報導孩子變成殘疾、權利被剝奪，或是婦女、孩子因為受到壓迫而哭泣更令人痛苦。」

神學士將重掌阿富汗。艾妮莎說：「我很擔心阿富汗媒體、人民過去20年辛苦耕耘達成的言論自由，將會付諸流水。」

她也和阿富汗許多女性一樣，擔心神學士重新掌權後，工作與受教育的自由將再次被剝奪。

艾妮莎表示，自己最大的夢想是能去阿富汗的每一個省分，報導這個國家的美麗、重建與發展。「我想，每一個阿富汗人都希望聽到好消息。我想要看到和平的阿富汗。」