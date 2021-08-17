神學士毀巴米揚大佛歷歷在目 重掌大權文物堪憂

神學士於2001年3月摧毀了建於西元6世紀的巴米揚大佛，圖為巴米揚大佛遺址。(Getty Images)

武裝組織神學士 （Taliban，另譯塔利班）時隔20年重掌阿富汗 大權，文史界對神學士過去炸毀巴米揚大佛的畫面記憶猶新，當地博物館 和考古學者正匆匆搶救遺址和文物，但在神學士統治下，未來不容樂觀。

國家地理雜誌（National Geographic）14日報導，阿富汗官員原本打算把文物從大城赫拉特（Herat）和坎達哈（Kandahar）運到其他地方保存，但政府的抵禦突然瓦解，搶救文物的行動沒能成功。

阿富汗考古研究所（Institute of Archaeology of Afghanistan）所長諾利（Noor Agha Noori）說：「我們沒料到會這麼快。」

如今神學士（Taliban）已進駐首都喀布爾（Kabul ），阿富汗國立博物館（National Museum of Afghanistan）超過8萬件館藏陷入險境，館長拉希米（Mohammad Fahim Rahimi）表示：「我們非常擔心館員和館藏的安全。」

阿富汗位於東西方的交界地帶，有「中亞的十字路口」之稱，歷史遺產異常豐富，除了佛教，拜火教、基督教、猶太教、印度教也蓬勃發展，西元7世紀時，伊斯蘭教亦開始在當地傳播。

阿富汗作為中國經印度連結伊朗的「絲路」幹道，處處皆有古城、修院和驛站的遺跡，義大利商人馬可波羅（Marco Polo）在前往拜訪元朝皇帝忽必烈的路上，也曾駐留此處。

然而，神學士抱持伊斯蘭基本教義，否定所有人類和動物圖像，也排斥伊斯蘭教之前的歷史。

神學士於2001年3月摧毀了建於西元6世紀的巴米揚大佛（Buddhas of Bamiyan）。英國廣播公司（BBC）去年2月一篇報導也提到，神學士曾在2001年2月進入博物館，用錘子和斧頭砸壞任何他們認為有悖於伊斯蘭教義的人類或動物形象藝品，最後毀掉數以千計的千年無價之寶。

但對於神學士是否會再度大肆破壞文物，負責文化傳承事務的官員意見分歧。

神學士領袖今年2月發布聲明，要追隨者「大力保護、監管及保存」文物，停止非法挖掘，保護「所有歷史遺址」，尤其將禁止在藝品市場販售文物。

但許多阿富汗文化遺產專家對此心存疑慮。阿富汗美利堅大學（American University of Afghanistan）社會科學教授夏利法（Omar Sharifi）說：「神學士洗白了自己的形象，但他們仍然是意識形態強烈且極端的組織。」

夏利法上週從喀布爾逃到印度德里（Delhi），他說他受到神學士分子的直接威脅。其他阿富汗消息人士也表示，全國各地的文化遺產相關工作人員都收到神學士的簡訊和電話，指責他們與國際組織合作。

諾利和拉希米說，有些工作人員待在神學士控制下的城市，似乎都還安全；神學士也告訴基層員工可以繼續工作。但由於這些員工被限制待在家裡，也就無法得知考古場址、博物館和文物的現況。

神學士已徹底控制了考古遺址「小銅礦」（Mes Aynak），這是中亞的重要古老佛教寺院之一，距離喀布爾不遠。當地除了大批佛塔和雕像以外，還有約一萬件文物出土，包括逾2500個錢幣。

神學士也監管了赫拉特城堡的新博物館，以及坎達哈省、加茲尼省（Ghazni）、巴爾赫省（Balkh）幾座較小的博物館和藏品。

阿富汗政府一名消息人士先前說，文物和工作人員都無法離境，只能相信聯合國會向神學士施壓，要他們保護文化遺產事務官員，以及文物和遺址。